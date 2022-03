Abel Aguilar sobre la eliminación: ‘se necesita buen manejo del grupo’

Siguen saliendo las voces, alrededor de la selección Colombia. La eliminación de las Eliminatorias, pese a ganarle a Venezuela, ha generado un sinfín de opiniones. El trabajo de los jugadores y cuerpo técnico ha sido cuestionado, por lo realizado en la cancha.

Uno de los que salió a hablar, que conoce el entorno de la tricolor, es Abel Aguilar. El exjugador de la selección Colombia habló en el Vbar de Caracol Radio, acerca de la caída en la tricolor, además, de tocar el tema de los procesos que se llevaron a cabo en la tricolor, durante la Eliminatoria “Realmente desconozco el trabajo con Queiroz, no tuve la posibilidad es estar ahí. Puedo decir, de lo que he aprendido últimamente, lo que puedo ver, es que se necesita buen manejo de grupo y eso debe tener el entrenador. Eso puede ser un factor sumado a otros, hay que conocer internamente qué sucedió. Hay muchas cosas”.



También, respaldó el profesionalismo del grupo, además, de lo que representa Reinaldo Rueda “Cuando la idea deportiva no se logra, empiezan a salir cosas. No es sano empezar a hablar de otro tipo de situaciones. Sino hablar desde lo deportivo, por qué no se dieron los objetivos, si los cambios fueron acertados. Hay muchas cosas por analizar. Hablo por el conocimiento de los muchachos, se han entregado al máximo. Conozco a Reinaldo, se de su profesionalismo y humanismo, lo tuve muchos años en la selección. Es lo que puedo decir desde dónde lo veo”.