Que se preparen: ojo a los partidos que tendrán VAR en la sexta fecha

Todo listo para una nueva jornada del fútbol colombiano. El próximo viernes inicia la sexta fecha con América vs Patriotas y todo terminará el lunes siguiente con Bucaramanga vs Atlético Huila.

Justamente sobre lo anterior, la Dimayor publicó la lista de partidos que contarán con la herramienta de videoarbitraje (VAR), esperando claro que sea usada de la mejor manera.



En dicho sentido, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe son los grandes que contarán con el VAR, mientras que el ya mencionado Huila y Deportivo Pereira harán lo propio en su lucha por el descenso.



A continuación los cuatro duelos:



Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe

Junior FC vs Once Caldas

Águilas Doradas vs Jaguares FC

Atlético Bucaramanga vs Atlético Huila