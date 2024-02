Sufre Pereira: Dimayor sancionó duramente a Leonel Álvarez

Leonel Álvarez está viviendo su primer trago amargo con Deportivo Pereira y más allá que logró mejorar el rendimiento del equipo, el técnico generó polémica al salir expulsado contra Fortaleza, por la fecha 5.

El técnico terminó viendo la roja en el minuto 30 del primer tiempo, en aquel partido que ganó el matecaña 2-0, al alterarse contra el juez Juan Alba Serna al reclamar una falta a Jeison Suárez y estaba la expectativa de la sanción al entrenador por parte de Dimayor.



Luego de analizado el caso, el Comité Disciplinario determinó en su última resolución, Leonel Álvarez fue sancionado con tres fechas de suspensión y el principal argumento es que fue por “emplear lenguaje ofensivo contra el oficial del partido”.



Además de no poder dirigir, Dimayor interpuso una sanción económica por un valor de 3.900.000 mil pesos colombianos.



De esta manera, Álvarez no podrá dirigir en la fecha 6, 7 y 8, aunque ya pagó una en el partido contra Alianza, por lo que tampoco estará contra Santa Fe de local y Once Caldas de visitante.



Actualmente Pereira es cuarto con 10 puntos, gracias a sus tres victorias consecutivas que lleva el equipo.