Pereira sufrió en el final, pero logró su primer triunfo en Liga

Deportivo Pereira se quedó este lunes con su primer triunfo en Liga Betplay 2024-I luego de derrotar a Boyacá Chicó por 1-2 en el estadio La Independencia de Tunja. Los goles del visitante fueron de Darwin Quintero y Gonzalo Lencina mientras que el descuento fue de Frank Lozano.



En la primera parte, Chicó tendría la primera aproximación del juego en un tiro de esquina donde Henry Plazas atacó la pelota, pero la misma pegó en varios defensores del Pereira que despejaron por un lado.



Al 15’, Ángelo Peña tuvo otra chance para el local con un remate de media distancia que apenas pasó por un costado del arco pereirano.

Sobre el 24’ y ya más acomodado en la cancha, Pereira empezó a imponer condiciones. Gonzalo Lencina picó al espacio tras un pase desde el mediocampo, pero no pudo controlar y sacó un apresurado remate que atajo Rogerio Caicedo.



Acto seguido, Pereira tendría un tiro de esquina que llegó a cabeza de Lencina y allí la esférica pegó en la mano de Eduard Banguero. La jugada fue revisada por el VAR y allí fue cobrado penalti y fue expulsado el futbolista de Chicó. El penalti sería concretado de gran manera por Carlos Darwin Quintero.



Sobre el 38’, llegó la chance más clara de Chicó con Juan David Pérez que tras un tiro de esquina que pasó por toda el área conectó una pelota con su derecha, pero no le pudo dirección a arco.



En la segunda parte, Pereira puso el segundo en su marcador con Lencina. Fáber Gil ganó en velocidad por derecha y antes de que llegara el arquero Caicedo sacó un centro donde encontró al argentino quien remató con el arco totalmente vacío.



Un minuto después del tanto, el ‘Matecaña’ casi concreta el tercero en su cuenta nuevamente con Lencina que tras un centro de Gil remató de cabeza, pero Caicedo evitó el tanto del ‘19’ del Pereira.



En el 82’, Pereira tendría una chance para colocar el tercero. Jordi Monroy se animó en ataque y allí tiro un centro raso al que no alcanzó a llegar Lencina.



Chicó tendría una oportunidad para descontar con Wilmar Cruz que sacó un gran remate que atajó Salvador Ichazo. Después de tanto intentar, el local encontró el gol con Frank Lozano que tras una mala salida de Ichazo sacó un cabezazo que no pudo detener el arquero uruguayo.



Sobre el final, Chicó buscó el empate, pero Pereira pudo mantener el resultado y quedarse con sus primeros tres puntos de Liga. En la próxima fecha, los risaraldenses jugarán contra Fortaleza mientras que los boyacenses se medirán a Deportivo Cali.