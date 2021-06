La llave de los ausentes: notables bajas de Junior y Millos en ‘semis’

Este jueves regresan las finales del fútbol colombiano. Las ‘semis’ abren sus puertas en el Metropolitano de Barranquilla con el duelo entre Junior y Millonarios. La llave que se lleva todos los focos.



Ahora bien, el gran lunar de este encuentro pasa por las notables ausencias de cada bando: el azul tendrá siete bajas, el rojiblanco tendrá cuatro. Nombres importantes sin la posibilidad de jugar.

En cuanto al dueño de casa, la zona ofensiva es la que más sufre. Miguel Ángel Borja no fue prestado por la Federación y Teófilo Gutiérrez nada que se recupera de su molestia en el tendón de Aquiles. Así pues, Carmelo Valencia queda como la única opción.



En la zona de generación también hay bajas sensibles. Tanto Jhon Fredy Pajoy como Luis ‘Cariaco’ González siguen lesionados, razón por la cual quedan a disposición únicamente Fabián Sambueza y Edwuin Cetré como reemplazos.



Por los lares embajadores, ausencias de todo tipo. Kliver Moreno y Juan Pablo Vargas no estarán por lesión, este último fue convocado por la Selección de Costa Rica y terminará su recuperación allá. En ataque, Emerson Rivaldo Rodríguez debe cumplir con fecha de sanción por la roja vista el partido anterior.



Por si lo anterior no fuera suficiente, el covid-19 hizo de las suyas: Elvis Perlaza, Juan Camilo Salazar, Harrison Mojica y Juan Carlos Pereira. En total, son siete los que no estarán en Barranquilla y difícilmente lo hagan en Bogotá.



La primera semifinal empezará este 10 de junio desde las 4 p.m.