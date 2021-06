¿Sin Borja a bordo? Alternativas de Junior en ataque en semifinales

Junior ya prepara todo, artillería pesada para el primer juego de las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor contra Millonarios, siendo el primer round en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Tras la finalización de la fase de grupos de Libertadores, los de Amaranto llegan con un poco más de aire para afrontar el último escollo antes de la gran final. Sin embargo, la ausencia de Miguel Ángel Borja es un detalle que no puede dejarse aislado, pues su aporte al equipo es innegable, no solo por los tantos, sino en el circuito de ataque.



Siendo pareja perfecta con Teófilo, quien sigue como duda, comandaron a Junior en el frente de ataque. El 'killer' de Amaranto sumó un total de ocho anotaciones en 14 duelos ligueros, aportando el 33% de los goles que ha conseguido el ‘tiburón’ en Liga.

Sin embargo, el poderío en ataque puede que recaiga en Borja, pero, en cuanto a generación, cuenta con jugadores que desde la banda, pueden cortar hacia adentro para complicar a los rivales. Como es el caso de Hinestroza, Pajoy, Sambueza y González, quien se había lesionado en el tramo final de la Libertadores.



En el caso de Hinestroza, su desborde y pegada son la carta de presentación, teniendo también a Pajoy en esa labor, de destacada actuación en lo que va de la temporada, no solo en Liga, sino en Libertadores. El venezolano, por su parte, es una carta que podría considerar



Además, Carmelo Valencia se perfila como el nueve de referencia, teniendo en cuenta que Teófilo no estaría recuperado del todo para este jueves. No deja de ser preocupante no tener un goleador en racha, pues ‘tutunendo’ apenas ha amrcado una anotación en los 16 partidos que ha disputado, en ocasiones, ha tenido un rol de generador y mediapunta, pese a que su principal característica es el frente de ataque.



Sebastián Viera es otra alternativa, el portero, con su buena pegada en tiros libres, lleva dos tantos en el certamen, además de sus lanzamientos hacía el ataque.



Otro punto que Junior extrañará de Borja es la conexión con Viera, siendo uno de sus principales pasadores. Y es que, pese a las alternativas que Junior tiene, se enfrenta con un equipo que está parejo en cuanto a números de ataque se refiere. Millonarios ha rematado en 82 oportunidades al arco, mientras que Junior lo ha hecho en 85.



Pese a eso, la fortaleza de local de Junior es uno de sus principales baluartes. Tan solo ha perdido un partido en toda la temporada en el Metropolitano, fue contra el Deportivo Cali, saliendo victorioso en cinco oportunidades y empatando en tres ocasiones.



Y no puede faltar el manejo de la pelota, siendo el de Amaranto el que más posesión promedio ha tenido en toda la Liga, con un total de 55,9%.



Un punto que debe cuidar Junior, pese a la solidez que ha logrado con el ingreso de Ditta como titular ante la ausencia de Mera y en ocasiones de Rosero, es que Millonarios, es uno de los mejores visitantes del campeonato, obteniendo cuatro triunfos en nueve salidas. Pese a esto, los de Amaranto han marcado, por lo menos un tanto, en todos sus partidos jugados en Barranquilla.



En el balance general, Junior ha logrado un rendimiento del 53%, contrastado con el 61% de los bogotanos. Además, de los equipos que siguen en pelea por el título, tienen la portería menos vencida, siendo un punto a favor de los de Amaranto, pero con menos tantos convertidos respecto a su rival (24 y 27) respectivamente, sumándole el total de minutos que necesitan para convertir un tanto, que son 67 en comparación a los 60 de los de Gamero.



Cabe destacar que en la fase del todos contra todos, Junior ganó 2 a 0 con tantos de Viafara y Cetré, quien tan solo ha marcado un tanto en todo el torneo. Además, los de Amaranto tienen un invicto de seis partidos como local, donde cosecharon tres empates y tres triunfos.



Sergio Cortés

@Seracoca_95