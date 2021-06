Millonarios sueña con la final: Junior, su primer reto en Barranquilla

Millonarios ya está en Barranquilla para disputar el juego de ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2021-I. El conjunto embajador, luego de un mes y diez días sin competencia debido a la crisis social que hay en el país, regresa a las canchas con el objetivo de alcanzar la tan anhelada final que le permita luchar por la estrella 16.

Alberto Gamero, DT del equipo azul, sabe que no será una serie fácil, pues tendrá en frente a Junior, uno de los clubes con mejor nómina en el país, que viene en alza y buscará imponerse en condición de local.



El estratega samario confía en el buen desempeño de sus dirigidos a pesar de no tener ritmo de competencia y apostará por al presión alta en campo contrario para contrarrestar el ataque rápido y por la bandas que caracteriza al conjunto que dirige Luis Amaranto Perea.



"Este equipo siempre va a hacer presión alta, hemos enfocado muchos entrenamientos en la presión alta. Ellos tienen dos jugadores como Larry y Moreno, nosotros seguramente vamos a tener a Vega y Juan Camilo García, que tienen la potestad para salir a cortar a alguno de ellos... Cuando se va a defender, defendemos los once", dijo el DT en rueda de prensa.



Con cuatro ausencias por covid-19, sumado a la baja de Kliver Moreno por lesión, de Juan Pablo Vargas por compromisos con la Selección de Costa Rica y de Emerson Rodríguez por suspensión, el conjunto capitalino tendrá cambios en el once inicial, en el que aparece Ricardo Rosales como alternativa en la lateral derecha, así como Juan Camilo García en la mitad de campo y Jader Valencia en el sector izquierdo ofensivo.



"Muchas bajas, pero en este Millonarios no vamos a cambiar la idea, cambiaremos jugador por jugador, los jugadores que van a estar, están trabajando con disposición. Los que no van a estar por lesiones y por covid, no es que no los necesite, pero estoy concentrado en los que están, con los 18 guerreros que estarán en Barranquilla", precisó Gamero.



Tras superar al América de Cali en los cuartos de final, Millonarios llega a la instancia definitiva con la ilusión de alcanzar el primer título del 2021. Christian Arango y Fernando Uribe son los goleadores del equipo y la mejor dupla del FPC hasta el momento. Entre ambos registran 16 goles en el campeonato.

Por otra parte, Atlético Junior, que viene de eliminar a Santa Fe en cuartos de final de Liga y de quedarse con el cupo a Copa Sudamericana tras quedar tercero de su grupo en la Libertadores, llega a la semifinal de la Liga en busca de una victoria que le permita cerrar la llave en Bogotá con alguna ventaja en el marcador.



Con la baja de su gran estrella Miguel Ángel Borja (Junior hace tramites para contar con su delantero), debido a su convocatoria con la Selección Colombia, el cuadro tiburón se aferra al buen juego por las bandas y las transiciones rápidas para vencer a un Millonarios que viene consolidando sus líneas durante todo el semestre.



“En términos generales llegamos bastante bien, con la frustración de no haber logrado el pase a la siguiente fase de Copa Libertadores, pero muy cerca de jugar una gran final. Desde el punto de vista emocional, de trabajo estamos a tope, diez puntos, y esperemos hacer un gran partido. El fútbol en partidos de ida y vuelta se define por detalles, y vamos a enfrentar a un gran rival, al más regular del torneo, pero Junior en este momento es un rival muy peligroso, y hoy que hemos mejorado va a ser un partido muy parejo, donde debemos sacar la ventaja como local", dijo Perea en ESPN.



Así, se espera que el partido que se disputará en el Metropolitano sea agradable e intenso, teniendo en cuenta que ambos equipos saldrán a proponer y a buscar un buen resultado que les permita llegar al juego de vuelta en la capital del país con la ventaja del marcador global



Alineaciones probables:



Millonarios: Christian Vargas; Ricardo Rosales, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel; Stiven Vega, Juan Camilo Gacía, Mackalister Silva, Jader Valencia; Cristian Arango y Fernando Uribe.



Junior: S. Viera; Viafara, Ditta, Mera, Fuentes; Moreno, Vásquez, Cetré, Sambueza, Hinestroza y C. Valencia.



Junior vs Millonarios

​

Día: jueves 10 de junio

Hora: 4:00 p.m.

T.V.: Win Sports +

Estadio: Metropolitano