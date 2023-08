Junior sufrió nuevo infortunio horas antes del duelo ante Cúcuta

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento. El equipo rojiblanco no ha tenido buenos resultados en este semestre y ahora se le suma la baja de uno de los refuerzos que llegaron a mitad de año.



Y es que unas horas antes del duelo ante Cúcuta por Copa Betplay, el equipo dirigido por ‘Bolillo’ Gómez recibió la mala noticia de que no contará con José Enamorado para ese partido.



Pese a que apareció en la lista de convocados, el atacante sufrió un esguince en su tobillo izquierdo durante el último entrenamiento y no estará presente ante los motilones este miércoles.

Ante la lesión de Enamorado, ‘Bolillo’ deberá hacer cambios en la plantilla y surgen como opción para estar en la convocatoria tanto Fredy Hinestroza como Omar Albornoz.



No obstante, en la titular la vacante podría ser o para Pablo Rojas o para Luis ‘Cariaco’ González, pero de poner al venezolano deberá sacar a Gonzalo Lencina del once inicial por la norma de extranjeros.



Vale señalar que Junior espera confirmar al jugador que reemplazará a Enamorado en los convocados este miércoles.