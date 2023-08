Junior vive otra polémica: jugador salió de la concentración

Junior de Barranquilla no está viviendo un buen presente en Liga BetPlay 2023-II y buscando pasar el trago amargo de resultados, ahora tendrán el reto de clasificar a cuartos de final de Copa frente al Cúcuta Deportivo.

Sin embargo, no ha comenzado el juego en el Metropolitano de Barranquilla y previo al choque contra Cúcuta, Junior vivió un problema importante al conocerse la salida del arquero Jefferson Martínez del hotel de concentración.



De acuerdo a información del medio de comunicación ‘El Ámbito’ y del periodista Juan Carlos Rocha el arquero fue el primer en llegar al hotel de concentración del Junior, pero luego salió del lugar de manera sorpresiva, incluso se especuló sobre un malestar del jugador tras conocer que no iba a jugar de titular este juego.



“Yo solamente informo, pero me han contado que el jugador se molestó, pensó que de pronto lo iban a utilizar como titular durante este partido ante Cúcuta Deportivo”, dijo el periodista Juan Carlos Rocha.





Pese a que su salida del hotel de concentración quedó registrada en video, el jugador y el club no han mencionado nada al respecto, aunque otra información salió a la luz y el periodista Juan Salvador mencionó que el que Jefferson Martínez se fue con permiso del equipo.







​Por ahora, lo único cierto es que Junior tendrá que despejar dudas contra Cúcuta Deportivo y remontar la serie que va perdiendo 4-3, logrando ir despejando dudas sobre el rendimiento del equipo.