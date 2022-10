Pacheco respalda a Comesaña en el mal momento: ‘No es un mago’

Junior de Barranquilla no tiene mañana en Liga, la definición en la fecha 20 llegó y se jugarán todo, con tal de lograr el anhelado cupo a los cuadrangulares. Los barranquilleros dependen no solo de una victoria, sino de una serie de resultados que los ayuden a meterse en finales.

Las probabilidades son pocas, teniendo en cuenta la campaña irregular que dejó Juan Cruz Real. Los primeros duelos de Comesaña dejaron ver una nueva intención y aire de cambio, pero la irregularidad en el plantel no cambió y están fuera del lote de clasificados. E



Una de las voces autorizadas es Víctor Danilo Pacheco, exjugador tiburón, campeón y del recuerdo de Comesaña, respaldó al estratega, en un momento complejo, en entrevista con el diario El Heraldo “No es que sea Comesaña, no le echemos todo a él, es el fútbol colombiano. El profe no es un mago. Él venía tratando de enderezar las cosas que como hinchas no queríamos. Ya e le ganó a Cortuluá, que era importante hacerlo. Ahora la otra tarea, que no es fácil, enfrentando a un rival que no se juega nada y que quiere terminar bien el torneo”.



Complementó con “Ojalá se puedan recuperar los jugadores que están lesionados, que el profe tenga de dónde escoger y se pueda lograr el resultado”.