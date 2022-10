Millonarios, a la espera por Juan Pablo Vargas: así avanza su lesión

Alberto Gamero no tiene paz en Millonarios. Su equipo pasó de ser la sensación del fútbol colombiano y líder sólido de la Liga BetPlay II-2022, a estar en la cuerda floja, octavo en la tabla de posiciones, con una racha de siete partidos sin ganar y sin tener segura su clasificación a los cuadrangulares semifinales.



Es así que el entrenador albiazul espera tener a Juan Pablo Vargas disponible para enfrentar a Alianza Petrolera el próximo domingo, 30 de octubre, en la definitiva fecha 20. Ganar sería lo ideal, aunque con el empate también podría clasificar, y la derrota sería la debacle.



El defensor costarricense se lesionó el pasado sábado, contra Tolima, y fue baja contra Medellín a mitad de semana. Así, está a la expectativa su presencia contra Alianza petrolera.



Vargas ya se entrena con el equipo; este viernes realizó trabajos al lado de sus compañeros, aunque no fue exigido a tope, pues no quieren exponerlo a una recaída, a menos de 48 horas para el decisivo partido en Barrancabermeja.



Este sábado, el cuerpo médico de Millonarios evaluará al tico y entregará su dictamen al técnico Gamero, para saber si lo puede incluir o no en la lista de convocados para el juego de la fecha 20.



En caso de no estar disponible, Vargas se alistaría para poder jugar el miércoles 2 de noviembre la final de Copa BetPlay contra Junior en El Campín, pues el embajador debe remontar el 1-0 en contra del juego de ida.



Por su parte, Gamero deberá decidir qué defensor central alinea para que haga dupla con Andrés Llinás, y para eso dispone de Óscar Vanegas y José Cuenú.



¡Los hinchas prenden velitas y rezan por el regreso de Vargas!