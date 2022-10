Vélez sobre Millonarios: defiende a Gamero y culpa a Gustavo Serpa

Millonarios está pasando por un complicado momento y está a 180 minutos de jugarse la temporada: el éxito o el fracaso en el proceso de Alberto Gamero, está a menos de una semana de definirse.



Hinchada y prensa, prenden las alarmas por la racha negativa del equipo bogotano, que pasó de ser líder de la Liga BetPlay II, a ser octavo y definir de visitante su clasificación a los cuadrangulares semifinales; y luego tendrá que luchar por ser campeón de la Copa BetPlay 2022, pues recibirá a Junior con desventaja de 1-0.



Y aunque muchos señalan a los jugadores y al técnico Alberto Gamero, el periodista Carlos Antonio Vélez lanzó una píldora para la memoria, señalando la mala gestión y los pocos esfuerzos de la dirigencia, encabezada por Gustavo Serpa, para tener un equipo realmente competitivo.



“Cualquiera sea el resultado final, eliminados o no, Millonarios ha vuelto a cometer un montón de errores desde la incapacidad de su dirigencia. Ahora es muy fácil cargarle las tintas al técnico, y muy seguramente sea el que pague, pues normalmente los técnicos son víctimas del mal manejo que se le dan a las instituciones”, indicó Vélez en su espacio de opinión ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio.



Vélez continuó: “Millonarios, en esta temporada, al igual que en las anteriores, ha cometido una gran cantidad de pecados, y los desaciertos se multiplican en su dirigencia. Primero, y está claro, el equipo jugó brillantemente en gran parte del campeonato, pero siempre fue un equipo justo en nómina. Y un equipo como Millonarios debe tener una nómina no tan justa; no hay alternativas confiables; hay gran diferencia entre titulares y suplentes. Coincide el mal momento con las rotaciones que empezó a hacer Gamero, y no tiene plantel para manejar las cargas”.



Carlos Antonio señaló a Gustavo Serpa, máximo accionista del club embajador, por la mala contratación de futbolistas y por entrar en el juego de rumores para valorizar a sus jugadores, efecto contraproducente en su rendimiento.



“Ahí tienen responsabilidad los dirigentes, que en vez de contratar un jugador de categoría, trajeron a Vanegas como central; y en lugar de tener un atacante con mucho gol, traen un venezolano de medio pelo; y trajeron a Cataño porque lo canjearon con Sosa, y si no, no hubieran hecho nada”, señaló Vélez.



Luego comparó a Millonarios con un gesto que hizo la dirigencia de Atlético Nacional: “Y hay más desaciertos: por ejemplo, permitir que Montero y Llinás vayan con la Selección Colombia a unos amistosos en plena competencia, cuando hubo equipos como Nacional que se negaron a prestar jugadores a amistosos y microciclos. Y repitieron el error, pues permitieron que Gómez y Ruiz se fueran para un microciclo en pleno campeonato”.



“La dirigencia de Millonarios, liderada por su máximo accionista, valoriza para vender, no le interesa para vender. Por eso han oído tantos rumores de fichajes de sus estrellas, todo vendido por la dirigencia, porque les interesa que todo eso se diga porque lo valorizan, pero lo desvalorizan futbolísticamente. Y el jugador colombiano no está preparado para esos rumores. Cuando empiezan a decir que lo quieren los grandes clubes y se los están peleando en el mercado, los jugadores se marean y se derrumban futbolísticamente. Piensan siempre en sacarle dinero y no en meterle dinero. Desde hace tiempo están negociando a Llinás, que pudo salir a mitad de año; y los jugadores se desubican por esas fantasías. Esa promoción de los jugadores, es patrocinada por los dirigentes. No traen jugadores de experiencia, y el técnico es responsable por permitir eso. Y se venden con el discurso de los jugadores de la cantera, que es muy bueno, pero deben mantener una línea de rendimiento y ganar algo para valorizarse”, fue la dura opinión de Vélez sobre la gestión en Millonarios.