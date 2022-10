Grealish reveló cómo es la exigencia de Guardiola: ‘no debes quejarte’

Manchester City ha tenido buen nivel deportivo esta temporada y gracias también al nivel de sus jugadores como Erling Haaland, quien llegó y no ha parado de hacer goles con el equipo que dirige Pep Guardiola.



Sin embargo, también hay otros jugadores que se han destacado como el inglés Jack Grealish, quien costó más de 116 millones de euros y es uno de los obligados a rendir siempre por su alto salario.



Por ello, Jack Grealish habló de cómo ha sido ser dirigido por Pep Guardiola, donde reveló para el diario L’Equipe cómo es la exigencia del entrenador español en el Manchester City, confirmando que no lo deja del todo ser libre, pues cada jugador tiene una tarea específica dentro del campo de juego.



“Con Pep Guardiola es diferente. Me dice que me sienta libre, pero estoy dentro de un marco estructurado. Si estás en la izquierda, pues te quedas en la izquierda. Pero obviamente no te quejas, porque es el mejor entrenador", reveló Grealish al medio reconocido francés.



Igualmente, Grealish también habló de Haaland donde no tuvo reparos para decir que es de los mejores jugadores que ha visto y que es grato verlo jugar con él."Sólo tiene una obsesión: marcar una y otra vez. Sólo piensa en eso. Para mí, es quizás el mejor jugador del planeta”, finalizó Grealish.



Por ahora, Manchester City jugará contra Leicester City en la jornada 14 de la Premier League donde esperan seguir sumando puntos para pelear por el liderato del campeonato que ostenta Arsenal.