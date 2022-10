Sorpresa: De Gea fuera del Mundial en prelista de España para Catar

A días de iniciar el Mundial de Catar 2022, los técnicos de las selecciones participantes empiezan su dilema de a qué jugadores llevar a la cita mundialista para poder lograr ganar el campeonato más importante de selecciones.



Por ello, uno de las selecciones potencia y siempre favoritas como España, entregó una lista preliminar de 55 jugadores convocados, donde Luis Enrique dejó sorpresivamente fuera de competencia a el portero de Manchester United, David De Gea.



Según información de diario AS y Diario Marca, el portero que fue incluido en mundiales de 2010, 2014 y 2018, no estará para este 2022 en Qatar donde su reemplazo sería Kepa, arquero de Chelsea tras recuperar su mejor nivel. Además, en la prelista filtrada se suman otros cuatro arqueros Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya y David Soria.



Igualmente, se dio a conocer que en la lista sí está Sergio Ramos, defensa experimentado del PSG, Sergio Busquets de Barcelona, quien suma a sus compañeros Gavi, Pedri, Ansu Fati, Jordi Alba.



Otra de las novedades que tendría España, es que está en esta prelista el futbolista Iago Aspas quien no juega con el seleccionado español desde junio 2019 y ni siquiera fue incluido en la Eurocopa en 2021, pero espera terminar siendo sorpresa dentro de los 26 elegidos.



Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Kepa Arrizabalaga.



Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Jesús Navas, Pau Torres, Hugo Guiillamón, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Aymeric Laporte, Eric García, Jordi Alba, José Luis Gayá, Alex Moreno, Alejandro Balde, Marcos Alonso y Sergio Ramos.



Mediocampistas: Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri, Koke, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pablo Sarabia, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Brais Méndez, Mikel Merino y Sergio Canales.



Delanteros: Abel Ruiz, Rodrigo Moreno, Gerard Moreno, Borja Iglesias, Marco Asensio, Nico Williams, Álvaro Morata, Yéremy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo, Iago Aspas, Ansu Fati y Mikel Oyarzabal.