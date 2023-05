¿Qué sucedió en Junior para no clasificar? Balance del fracaso en Liga

Junior de Barranquilla estuvo cerca, pero no logró y quedó eliminado de la Liga BetPlay 2023-I luego de un semestre bastante difícil, donde el club tiburón no encontró las mejores respuestas dentro del campo, pese a que tuvo un repunte sobre el final de fase regular. Al final, ganaron a Huila, pero no les alcanzó tras victoria de Pasto a Envigado por 2-1.

A lo largo del primer semestre Junior no tuvo su mejor rendimiento y con una nómina estelar no lograron finalmente el objetivo de clasificar a las finales, pues tuvieron varios baches que dejaron al final sin opción a los barranquilleros.



Errores de Junior: para nadie es un secreto que el tiburón se armó esta temporada para pelear el título, pero el grupo no logró engranar en las primeras ocho fechas, pues el técnico Arturo Reyes no supo crear un plan dentro de la cancha y cada jornada se veía un equipo que no sabía a qué jugaba, donde incluso la presencia de Juan Fernando Quintero no pesó. Igualmente, las malas decisiones de tener al diez siempre jugando fue un factor clave para perderlo por el resto de la temporada.





Goles en contra: Junior terminó con una diferencia de gol de cero y todo debido a que recibió 17 goles y anotó la misma cantidad. Con el proceso iniciado de Arturo Reyes tuvo seis goles en contra en Liga y apenas logró cuatro, demostrando la inestabilidad que tenía en zona defensiva. Además, en ataque, no era eficiente y eso también hizo que le costara.



Mal momento de delanteros: a lo largo de la competencia Junior no tuvo un goleador nato y cuando parecía que la presencia de Quintero iba a ocasionar muchas opciones de gol a los delanteros, su lesión hizo que el esquema ya no girara alrededor del volante. Los que terminaron siendo goleadores del equipo fue Vladimir Hernández (3), Luis Sandoval (3) y ‘Cariaco’ González (2) quienes fueron los que sacaron la cara, pero que tampoco es que hayan tenido un rendimiento óptimo. Igualmente, el histórico Carlos Bacca no apareció en todo el campeonato y en 17 partidos, apenas aportó una anotación.



Indisciplina en momento clave: Junior no rindió en primeras jornadas con Arturo Reyes y muchos especulaban que andaban por mal camino, pero nunca se comprobó y en la llegada de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez los jugadores tuvieron una estricta preparación a doble jornada para recuperar el nivel de todos la plantilla. Sin embargo, a dos fechas del final, Luis ‘Chino’ Sandoval fue despedido por llegar en estado de alicoramiento a entrenamiento y otros cuatro jugadores fueron apartados y no fueron tenidos en cuenta para fase final, costándoles incluso ganar contra Pereira de local cuando dependían de sí mismos.



Podría haber refresco de nómina: luego de las constantes bajas por indisciplina, lesiones y mal rendimiento de algunos jugadores, ‘Bolillo’ podría reestructurar a Junior y saldría de varios futbolistas, por lo que la barrida podría ser amplia para el segundo semestre, por lo que se espera qué decisiones tome el cuerpo técnico al respecto, pero más de un jugador no podría continuar.