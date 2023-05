Prográmese para primera fecha de cuadrangulares de Liga 2023-I

Terminó la fecha 20 de Liga BetPlay 2023-I y luego de finalizada la jornada, se definieron quiénes iban a jugar los cuadrangulares finales.



El resultado dejó sorpresivamente eliminados a Santa Fe y Junior, quienes hicieron esfuerzos pero otros rivales directos ganaron sus partidos para clasificar. Sin embargo, los que sí ganaron su cupo fueron Medellín y Pasto, que vencieron para sellar su presencia.

Dimayor hizo el sorteo oficial de cuadrangulares y también definió la programación de la primera fecha de esta instancia definitiva que comenzará en fecha tentativa de 21/22 de mayo, pues aún no están confirmados horarios para estos juegos.







Programación fecha 1 cuadrangulares



Sábado 20 de mayo:



Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Hora: 5:00 p.m.

TV: Win Sports +



Medellín vs Millonarios

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports +



Domingo 21 de mayo



Boyacá Chicó vs América

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win Sports +



Lunes 22 de mayo

​

Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Hora: 6:00 p.m

TV: Win Sports +