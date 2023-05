¡Muchas sorpresas! Los memes de la eliminación de Junior y Santa Fe

Jornada de clasificacines y eliminaciones en el fútbol profesional colombiano. Este miércoles terminó el 'todos contra todos', que contó con 20 fechas, y con la finalización de los partidos, se conocieron los ocho equipos que buscarán el título. Águilas, Millonarios, Nacional, América, Chicó, Alianza, DIM y Pasto, aspirarán por la estrella en su escudo.



Además. la jornada dejó eliminados y sorpresas. Junior de Barranquilla e Independientes Santa Fe se quedaron en la puerta. El equipo bogotano perdió de manera contundente con Once Caldas, mientras que la victoria de Deportivo Pasto apagó las opciones para los dirigidos por Hernán Darío Gómez.

Junior de Barranquilla:



El cuadro tiburón ganó su partido, sin embargo, no se dieron los otros resultados y finalizó con 22 unidades. En redes sociales, los aficionados recordaron la inversión realizada en el plantel, las ausencias de Quintero, y más.

Independiente Santa Fe:



El equipo bogotano llegó a la fecha definitiva dependiendo de sí mismo para clasificar, sin embargo, Once Caldas, que ya no se jugaba nada, dio la sorpresa en el Estadio Palogrande de Manizales.



El cuadro blanco ganó por 3-1 y dejó a los dirigidos por Gerardo Badoya con 26 unidades, ocupando así el décimo lugar en la tabla de clasificación.



La eliminación, por supuesto, no cayó bien en los aficionados del primer campeón del fútbol colombiano, quiénes señalaron a la dirigencia por un mal semestre.