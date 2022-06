Junior sufre su partida: emotiva despedida de una de sus grandes joyas

Con la eliminación en los cuadrangulares de la Liga Betplay 2022-I, el Junior de Barranquilla alista lo que será la segunda parte del año. Desafortunadamente para sus intereses, se habla más de salidas que de rimbombantes llegadas.



En medio del caso de Miguel Ángel Borja-River Plate, el cuadro de Juan Cruz Real tiene alarmas encendidas por lo que ocurre en la mitad del campo. Una joven figura se va rumbo al fútbol argentino.



Desde hace varias semanas se venía hablando de la intención del jugador en abandonar la institución para dar con su primera experiencia en el exterior. Todo parece indicar que la partida es un hecho. Tan solo falta la oficialización de ambos clubes.

A través de redes sociales, Fabián Ángel se despidió de la hinchada juniorista. El volante boyacense publicó un mensaje en que agradeció el apoyo recibido durante sus siete años de estadía en divisiones menores y el primer equipo.



“Sabia que algún día llegaría este momento de despedirme, por mis ganas y deseo de seguir cumpliendo metas y sueños. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Para Junior que me abrió las puertas me ayudo a crecer a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional, por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje de momentos únicos de cosas inolvidables”, mencionó.



“Me voy con la espinita de no a ver podido conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz por que desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada Juniorista. Agradecerle a todos los que hicieron parte de este proceso en especial a las divisiones menores BOMBONA, BARRANQUILLA FC Directivos profesores, staf Compañeros de equipo Que estuvieron ahí para abrirme las puertas Viviré toda mi vida agradecidos con ustedes, y quiero que sepan Que cada ves que Dios me dio la oportunidad de vestir esta linda camisa nunca me ahorre una gota de sudor di la vida por cada partido por que junior no se merece menos, Si no dar la vida”, complementó.



​“Gracias y se que algún día volveré a cumplir el sueño de quedar campeón!! GRACIAS MI JUNIOR DEL ALMA”, concluyó y agregó un video con lo mejor de su paso por la institución rojiblanca.



​Ángel llega entonces a Newell's Old Boys de Rosario, club en el que juega el exjuniorista Willer Ditta. Según el medio argentino ‘La Capital’, el jugador de tan solo 21 años llega en condición de préstamo y compra obligatoria del 70% del pase. En este orden de ideas su contrato irá hasta 2026.



Vea acá su despedida: