¿Le bajarán la caña? Momento cumbre de Miguel Borja y Junior decidirá

Incesantes rumores han caído a las oficinas de los Char en el Junior de Barranquilla. Un rumbo que parecía solucionado porque Miguel Ángel Borja había mantenido su ilusión de seguir en el conjunto barranquillero, el club de sus amores como lo ha referenciado en varias ocasiones. A su vez, también ha cambiado lo que contemplaban con Fernando Uribe.

River Plate busca delantero para reemplazar a Julián Álvarez que sigue intratable en Argentina con dos goles frente a Unión de Santa Fe en la cuarta fecha del rentado local. En el cuadro riverplatense ven con buenos ojos la incorporación de Miguel Ángel Borja que ha encantado a Marcelo Gallardo, pero sin lugar a dudas, Junior no quiere perder a su goleador. No lo ven para nada rentable, pues no quieren perder dinero en una transferencia como ya lo habían hecho en el pasado con Palmeiras.

Así las cosas, el equipo atlanticense activa emergencias por la inminente salida de Miguel Ángel Borja y esa es apostarle a Fernando Uribe quien tenía cerca la puerta de salida. Además, con la partida de Carlos Bacca del Granada de España, la afición ve con buenos ojos esa posibilidad de que el delantero vuelva de nueva cuenta al Junior de Barranquilla.

Los diferentes diarios argentinos ya dan por hecho la llegada de Miguel Ángel Borja a las filas de River Plate, equipo al que también se podría sumar Diego Valoyes que parece rebelarse con Talleres de Córdoba en busca de su salida a Buenos Aires. En el caso del cordobés, Juan Cruz Real ya ha mantenido que no le cortaría las alas al delantero, pues a quien no le seduce llegar al club ‘millonario’.

Sin Copa Sudamericana ni posibilidad de luchar por el título liguero, Miguel Ángel Borja está por pescar una caña prestigiosa en donde podría actuar en la Copa Conmebol Libertadores, siempre y cuando se apure su fichaje. River Plate tiene hasta el sábado 25 de junio para inscribir incorporaciones para enfrentar en los octavos de final a Vélez Sarsfield.

Junior no quiere ponerle una para al futuro de Miguel Ángel Borja, pero es bien sabido que la última palabra también la tiene el club, pues el ariete todavía tiene contrato, y los barranquilleros están atentos al dinero que ponga River Plate sobre la mesa. No quieren repetir el mismo caso cuando con operaciones con Palmeiras perdieron capital económico. Su llegada podría darse pronto y los riverplatenses pondrían una cifra alrededor de los 5 millones de dólares.

Con esa inminente salida de Miguel Ágel Borja esperando a resolverse próximamente, Junior de Barranquilla tendrá que analizar su delantera. Ante las posibles partidas de Fernando Uribe y Carmelo Valencia, tendrán que decidir por lo menos quedarse con uno y ver qué sucede con Carlos Bacca.