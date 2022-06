Luis Carlos Ruiz a Millonarios: ¿es el goleador que Gamero espera?

Millonarios quedó eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor I-2022, y no le alcanzó para llegar a la final a pesar de ser uno de los mejores equipos del semestre. La falta de gol fue, para muchos, el gran pecado albiazul.



Es por eso que el técnico Alberto Gamero pidió refuerzos para el ataque, pues entre sus cuatro delanteros (Diego Herazo -6-, Jáder Valencia -3-, Ricardo Márquez y Diego Abadía) solo anotaron 9 goles, la tercera parte de los anotados en el primer campeonato del año (27).



Así, la directiva trató de reaccionar rápido y contrató a Luis Carlos Ruiz, quien marcó 11 goles con Cortuluá en la Liga I y, a falta de los dos partidos de la gran final, ocupa el segundo puesto en la tabla de artilleros, solo superado por los 13 goles de Dayro Moreno con Bucaramanga.



¿Es Luis Carlos Ruiz el goleador de raza que espera Millonarios?



El equipo embajador ha tenido en sus últimos años a jugadores como Fernando Uribe o Ayron del Valle, que han dejado claro que lo suyo es el gol, y no es cosa de rachas.



Sobre Luis Carlos Ruiz, aunque viene de convertir 11 goles, y ganó el Botín de Oro en 2013, con 16 goles, el samario no es un artillero de continuidad. Sus números y su historia así lo indican: ha anotado 66 goles en 284 partidos de Liga, para un promedio de un gol cada 4,3 partidos (casi cada 400 minutos).



El delantero, de 35 años, no está acostumbrado a hacer muchos goles por campaña. De hecho, solo en la Liga II-2013 (cuando ganó el Botín de Oro con 16 tantos), y en esta Liga I (11), son las únicas oportunidades en las que anotó más de 10 goles por semestre.



En los últimos años, Luis Carlos estuvo ausente debido a las lesiones que mermaron su carrera. En el último semestre demostró que se recuperó y que su salud no es problema para figurar en el fútbol colombiano.



Sin embargo, nadie garantiza que en Millonarios rinda como el goleador como fue contratado. Sus rachas no han sido muy duraderas, y la afición albiazul espera que no haya dejado los goles en Tuluá, sino que saque su experiencia a relucir y ponerla a disposición del club bogotano.