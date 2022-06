Rafael Robayo: ‘en Millonarios no hay quien alce la voz en la cancha’

Millonarios dejó atrás la eliminación de Liga, luego del papel en los cuadrangulares. Pese a la base de buenos jugadores, a los de Gamero les volvió a hacer falta el centavo para el peso. Página aparte y los bogotanos festejan este 18 de junio su cumpleaños 76 de existencia, como uno de los clubes más representativos de Colombia.



Muchos jugadores han pasado por su camiseta, pocos, han quedado en la historia. Uno de ellos es Rafael Robayo, jugador e hincha de Millonarios. El bogotano logró ser campeón con la escuadra. Ahora, desde afuera, vive cada partido como un aficionado más.



El volante estuvo presente, desde la tribuna, en los partidos de cuadrangulares, llevándose la ovación de los aficionados en el estadio El Campín. Momento para recordar esos instantes de gloria, peo también de tristeza, durante su etapa como jugador del embajador.



El sentimiento de Robayo no se discute, pero, también tiene la voz y autoridad, para referirse al momento del azul. Habló con FUTBOLRED, sobre el cariño a la institución, el presente y la necesidad de tener una nómina más competitiva, para la historia de Millonarios.



¿Qué significa Millonarios en su vida?

En mi vida profesional, es mi casa deportiva. Es donde me di a conocer, conseguí títulos, una imagen deportiva disfruté muchos años de mi carrera, del que soy hincha. En lo personal, es una bendición haber estado en el club, deseo poder dar mi último baile con la camiseta azul, para aportarle al equipo en algún momento. Es ese amor que uno siente por un lugar, institución y gente que lo respaldó a uno en su momento.

Posibilidades de volver a Millonarios

No, ahora no hemos tenido contacto. Por el tema de cómo terminó la participación del equipo, no he tenido la posibilidad de un mensaje más allá de respaldo por la situación y del buen trabajo que ha hecho con los jóvenes, hasta donde ha podido llegar.

Contacto con Macallister y consejos, desde lo que ve fuera de la cancha

Con 'Maquita' tenemos relación cercana, hablamos bastante. Uno lo que trata es de apoyarlo, más que consejo, es lo que uno ve afuera, lastimosamente ha estado en gran parte del torneo ha estado solo en ese liderazgo en el equipo, de jugadores de experiencia. No ha permitido que él pueda expresar todo desde lo deportivo como quisiera. Le ha tocado respaldar jugadores jóvenes, con buenas presentaciones, pero que no han tenido ese liderazgo para que el equipo llegara a otra final.



Lo he felicitado por el gran trabajo. Es un ser humano, a veces puede tener partidos regulares, donde las cosas no salen. Siempre ha puesto la cara, pese a las circunstancias. Se ha cargado junto al profe Gamero esta eliminación, sabiendo que la nómina no está a la altura de lo que está el equipo.



Falencias y puntos para mejorar en el plantel de Millonarios

Le falta un central de experiencia. Si me dice quien, está Román Torres libre, ha querido venir, tiene a Millos en su corazón. Podría aportar mucha experiencia, en esa defensa que es muy endeble. Con la salida de Juan Pablo Vargas a la Selección, nos mostró que no tenemos seguridad en esa zona, para nivelar eso cuando no está.



En los laterales, es necesario tener recambio. Bertel terminó haciendo un gran campeonato, jugando bien, al igual que Elvis. Pero no hay quien los supla, para cuando no estén desde lo físico no estén o por sanción. En la mitad se necesita experiencia, Larry y Pereira lo han hecho bien, al igual que Stiven. No hay quien lidere, con todo respeto, en el campo, que alce la voz, que le ponga los pies sobre la tierra a los muchachos.



Maca necesita otro compañero que le ayude, uno de experiencia que le ayude. Para que no tome todo el peso. Nos dimos cuenta que Daniel Ruiz es un buen jugador, con proyección, pero está joven para lidiar con el peso de Millonarios.



Celis y Sosa llegaron para aportar, pero no fueron la solución esperada. Un extremo es fundamental. Hay jugadores jóvenes como Guerra, Quiñones y Gómez, pero falta uno con peso, con experiencia, para que les enseñe a jugar con calma en los momentos finales, para tomar mejores decisiones

Con la llegada de Luis Carlos y el rumor de Castro, se necesita otro atacante, que meta respeto. No es fácil con cinco o seis jugadores, pero los necesita el equipo.



Momentos de alegría y tristeza con los azules

Si lo miro por objetivos, los títulos de Copa y Liga. Mirando otros, la Sudamericana del 2007 y mi primer gol. Fueron increíbles. Y los difíciles, varios porque obviamente las eliminaciones nos dolieron, con pasos a la final. Con Junior que ganamos en Bogotá y perdimos por penales en Barranquilla. El de Cali en penales, merecíamos estar en esa final. Errores y por falta de concentración en momentos decisivos.

Mensaje a la hinchada de Millonarios

Felicitarlos por el apoyo, lo que se vio en los partidos que fui, en la tribuna, con estadio lleno, a pesar de que el equipo no pudo cumplir con lo que la gente esperaba. Disfruten el cumpleaños de Millonarios, que lo celebren en paz, con mucha alegría. Que exijan jugadores de experiencia. Millonarios merece una nómina mucho más competitiva, para quedar campeón. No es solo tener un proyecto juvenil para vender jugadores, que de títulos a los hinchas y que estén en finales constantemente.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

​@seracoca_95