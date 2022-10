Junior se complicó: confirmadas varias bajas para recta final de Liga

Junior de Barranquilla no la pasa bien en la Liga BetPlay 2022-2, después de perder 2-0 contra Envigado y opacó las posibilidades de clasificar a los cuadrangulares del campeonato al quedarse con 25 puntos y a dos fechas de terminar la fase regular.



Sin embargo, los problemas no paran para Julio Comesaña, quien previo al partido contra Cortuluá, por la fecha 19, no podrá contar con tres jugadores importantes para el decisivo choque, pues Fredy Hinestroza, Omar Albornoz, Nilson Castrillón y Fernando Uribe, no están disponibles, según dio a conocer el propio entrenador uruguayo.



Igualmente, a las mencionadas bajas, Comesaña también confirmó que hay otros jugadores que están en duda para enfrentar a los de Tuluá. "Carmelo Valencia está en observación y no sabemos si contaremos con él. Tampoco sabremos si Walmer Pacheco estará disponible".



Estas cantidad de bajas sería una parte del declive futbolístico que vive, pues Junior acumuló dos partidos sin ganar y al no contar con varias de sus estrellas, su presencia dentro de los ocho se complicó, aunque Comesaña, sigue enfocado en ganar lo restante y lograr hacer 31, buscando que con esa cantidad de puntos, pueda lograr el tiquete a las finales.



"No me atrevo a decir sí o sí con 31. Pienso que con 31 entraríamos. Sigo creyendo que con 31 se clasifica, pero hay que hacer los puntos", finalizó Julio Comesaña en conferencia de prensa.



Junior jugará contra Cortuluá el domingo 23 de octubre y luego cerrará en la fecha 20 frente a Jaguares en Montería, esperando una luz para alcanzar a estar dentro de los ocho.