A romper racha: ¿Hace cuánto Santa Fe no clasifica a finales de Liga?

Independiente Santa Fe está fuera de los ocho clasificados de la Liga BetPlay 2022-II y ya ha dejado escapar varios resultados importantes para lograr sellar su acceso a los cuadrangulares finales y sus recientes partidos perdidos contra Alianza Petrolera (4-0) y Jaguares (2-1), fueron resultados que lo dejaron en serios problemas para sus aspiraciones de volver a triunfar en el fútbol colombiano.



Con la llegada de Alfredo Arias a Independiente Santa Fe en esta temporada, el uruguayo empezó con el objetivo de mejorar una plantilla limitada y con pocas estrellas para lograr ser protagonistas de la Liga en este segundo semestre y volver a brillar como temporadas anteriores donde fue por un largo periodo, protagonista.



Sin embargo, durante esta temporada del segundo semestre, Santa Fe ha tenido que lidiar con bajas por lesiones y suspendidos, que no le han permitido tener un equipo base regular y eso se ha visto reflejado con los últimos resultados.



A pesar de ello, el técnico uruguayo ha logrado mover fichas con lo que ha podido y tener a Santa Fe peleando la clasificación a falta de dos partidos de culminar la fase regular y aunque están a una victoria de conseguirlo, el panorama se volvió complicado tras la diferencia de gol y la tabla apretada.



Aún con el panorama complicado, las aspiraciones de Santa Fe siguen estando vigentes y en las dos próximas fechas podría volver a clasificar después año y medio ausentes en finales del fútbol colombiano.



La última participación de Santa Fe en finales de Liga fue en el apertura 2021 es decir, hace año y medio, donde en aquella temporada logró ser segundo en la clasificación con 33 puntos, pero quedó eliminado en play-offs a manos de Junior en una serie de ida y vuelta.



A partir de ahí, Independiente Santa Fe dejó de ser protagonista y pasó momentos duros, pues en segundo semestre de ese mismo 2021, no logró clasificar, por lo que terminó eliminado con 25 puntos en la décima posición y viendo cómo otros clubes alzaban títulos.



El más reciente fracaso de Santa Fe en Liga BetPlay fue en la apertura 2022 que consiguió Atlético Nacional, donde quedaron afuera en las últimas fechas y con 27 puntos quedaron sin posibilidades de conseguir su tiquete a las finales, alargando otro fracaso de no conseguir entrar entre los ocho mejores.



Ahora, con dos fechas de restantes, Santa Fe espera terminar clasificando y evitar tres semestres consecutivos eliminado y así devolverles la alegría a sus hinchas, quienes desde hace varias temporadas no ven a su equipo peleando en las finales por un título. Cali será su próximo objetivo y frente a su público para volver a los ocho mejores.