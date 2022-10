Jarlan 'fit' descresta a Autuori: cambio extremo para finales de Liga

Jarlan Barrera no está preocupado por ser el rey del carisma, ese del que todos hablan bien, ese que a todos agrada. No tiene por qué. Pero evidentemente sí debería preocuparle su forma física ahora que hay nueva administración y que necesita descrestar en la cancha, no en ningún otro escenario.

Hace un mes, contra Santa Fe, se hizo tan evidente su sobrepeso que el entonces DT, Pedro Sarmiento, lo excusaba así: "lo queremos, lo necesitamos y sabemos que él tiene un gusto: le gusta comer bien. ¿Ahí que hacemos pues? Pero le estamos ayudando. Queremos que se ponga más finito, pero hay que preguntarle al médico o al nutricionista a ver qué es lo que le están dando, porque lo mantienen muy fuertecito. Es un gran jugador, ojo con él".



Así lucía en ese momento:

¿Y esa barriga de Jarlan Barrera? pic.twitter.com/G5ULuOWFvb — Paolo Arenas (@PaoloArenas) September 30, 2022

Pero hoy parece vivir una revancha el talentoso creativo y, al parecer, será titular contra Pereira este fin de semana.



"Es un compromiso más que todo conmigo mismo, con el club y con estar bien para poder rendir de la mejor manera. Es ser más consciente... no solamente en la sede deportiva, sino fuera del campo. Obviamente en la casa hacer bien las cosas, como se deben hacer", dijo Barrera en rueda de prensa.



"Yo me siento bien, apto para jugar. Espero que pronto puedan ver y no hablar tanto, sino mostrarlo en cancha", subrayó.



Así apareció en el último video de Atlético Nacional, un cambio extremo que tiene contenta a la afición y con dudas a Autuori: