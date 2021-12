¿Caras nuevas para el DIM? Comesaña habló de lo que será el 2022

Este viernes 10 de diciembre, Deportivo Independiente Medellín anunció la salida de cuatro jugadores, quienes se les vencía su contrato a finales de este mes: Robert Harrys, Javier Reina, Leonardo Castro y Agustín Vuletich no se vestirán de rojo en la temporada 2022.

"El Equipo del Pueblo S.A. se permite informar a la hinchada, prensa y opinión pública en general que, tras la terminación de sus contratos, los jugadores Robert Harrys, Javier Reina, Leonardo Castro y Agustín Vuletich no continuarán en la institución. Agradecemos su aporte al club y les deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales", señaló el club mediante un comunicado publicado en su página web.



Sobre Robert Harrys y Leonardo Castro, estos jugadores no estaban entrenando y ya se les había comunicado su no continuidad como lo reseñó FUTBOLRED en una nota publicada días atrás.



Castro con el DIM estuvo desde 2016 procedente del Deportivo Pereira, en estas cinco temporadas, disputó 175 partidos oficiales, de los cuales; 134 fueron por Liga colombiana, 19 por Copa Colombia y 22 por Copas internacionales, anotando 41 goles. Ganó tres títulos con el rojo: la Liga I-2016 y las Copas Colombia 2019 y 2020.



Por su parte, Robert Harrys, actuó en 16 partidos con el equipo rojo, 12 por Liga y cuatro por Copa Colombia. Fue parte del equipo campeón de la Copa Colombia 2020. En cuanto al argentino Agustín Vuletich anotó 13 goles en 37 encuentros oficiales y ganó el título de la Copa Colombia 2020. Sobre Javier Reina, el vallecaucano estuvo en 62 partidos con Independiente Medellín, anotó 11 goles y fue campeón de la Copa Colombia 2020.



En cuanto a los que regresan, Comesaña contará con Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón, Ever Valencia y Guillermo Tegüé. Tendrá una determinación con cuatro puestos para juveniles, a los que irá rotando dependiendo como va en el campeonato. "Bryan Castrillón hizo méritos para volver al club, Ever Valencia no tuvo mucha participación, pero fue importante. Matías Mier no está en los planes en este momento, a Walter Rodríguez tengo que conocerlo", dijo Comesaña.



Además, "Diber Cambindo seguirá en el equipo. Bajamos cuatro jugadores juveniles a su categoría, no me quiero explayar con el tema de las inferiores, vamos a ir viendo qué jugadores nos sirven. Se está llegando acuerdos con (Andrés Mosquera) Marmolejo, Germán Gutiérrez ya renovó Juan Guillermo Arboleda".



Sobre nombres de jugadores que estuvo buscando para reforzar el equipo, Comesaña comentó que "Brahian Alemán estuvo hace un mes muy cerca de firmarlo, Omar Albornoz también, pero se lo llevó Junior. Jesús Trindade también estuvo en carpeta, fue figura con Peñarol y se hizo imposible traerlo. En Uruguay que es un fútbol pobre ganan en promedio 25.000 dólares. A mí no me gusta tener cuatro extranjeros, todos deben jugar y marcar diferencia siempre, Estuvimos muy cerca de concretar a Pablo Lima de Equidad. Al final no se pudo".



Otros jugadores que fueron sondeados son los goleadores de la Liga chilena Gonzalo Sosa de Deportes Melipilla y Cristian Palacios de Unión Española, pero por situación económica no fue posible contratarlos. "Yo estoy cansado de hacer grupos con grandes figuras y hacer papelones. Estamos armando una base, tenemos un terreno ganado de dos meses y medio. La campaña fue pobre, pero muchos equipos que están en los ocho no nos pasaron por arriba. Necesitamos jugadores que se bajen del avión y comiencen a rendir. Tenemos mucha competencia y no es fácil contratar ni extranjeros, ni colombianos. Para qué nos vamos a hacer películas".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8