¡En conversaciones! Santa Fe quiere repatriar un ídolo

Independiente Santa Fe comenzó a calentar motores para el torneo del próximo año, es por eso que luego de anunciar a Martín Cardetti como nuevo entrenador del equipo 'cardenal', empezó a mirar y culminar detalles de la nomina, para ser protagonista en el 2022. Una de las posiciones a reforzar es el frente de ataque, es por eso, que durante está semana se han presentado varias llamadas entre el presidente de Santa Fe y varios delanteros.



En esa búsqueda, se han presentado varios rumores con jugadores que ya han vestido los colores del 'león'. Además de jugadores que también fueron protagonistas en la actual temporada.



La primera opción para Cardetti, es Wilson Morelo, jugador que actualmente está Colón de Santa Fe, donde tiene contrato hasta diciembre del 2022. Fuentes consultadas por FUTBOLRED, aseguran que si hubo acercamientos entre la dirigencia del equipo 'cardenal' y los representantes del jugador, pero simplemente son llamadas para preguntar la situación actual, por ahora no hay nada cerrado para el regreso del futbolista. Vale sumar que el monteriano a manifestado públicamente que desearía volver al FPC.



Otro nombre que también está en carpeta del equipo capitalino, es el del argentino, Agustín Vuletich, quien no seguirá en Independiente Medellín y estaría buscando alternativas para quedarse en el fútbol colombiano. Pero no descarta una posible oferta del fútbol del exterior.



Por ahora el equipo 'Cardenal' sigue en esa búsqueda de reforzar el frente de ataque para el próximo año y volver a los puestos de arriba.