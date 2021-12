¡Comesaña sacude al Medellín! Vuelve referente y salen pesos pesados

Julio Comesaña no está ni mucho menos de vacaciones. Mientras los demás descansan tras la eliminación de los cuadrangulares, él da pasos muy firmes hacia el Independiente Medellín modelo 2022. ¡Y lo que anuncia es un completo revolcón!

"Quiero un plantel bien diseñado, que no tenga excusas, con jugadores para el equipo", anunció el DT. Y en esa línea, lo primero será una noticia que alegrará a muchos seguidores del rojo: ¡el regreso de un referente!



"Hablé con Andrés Ricaurte, quería saber qué sentía y si quería volver al Medellín. También le pregunté sobre en qué función se veía que podía darnos lo mejor. Necesito armar sociedades que se inviten a armar juego. Él va a estar con nosotros el próximo año", dijo el DT en Rueda de prensa.



Y de manera alterna, el DIM anunciaba en sus redes sociales cuatro salidas importantes: Robert Harrys, Javier Reina, Leonardo Castro y Agustín Vuletich.

Sobre el caso del atacante, quien no desentonó vestido de rojo, más allá de algunos problemas físicos, el DT explicó: "Vuletich se va porque estoy buscando otra cosa y también tenemos que jugar con el cupo de extranjeros. Estoy pensando en otras variantes de juego ofensivo que no pasa por tener un hombre 9 de área".



Y ojo a las otras novedades: "Bryan Castrillón hizo méritos para volver al club, Ever Valencia no tuvo mucha participación pero fue importante. Matías Mier no está en los planes en este momento, a Walter Rodríguez tengo que conocerlo. Diber Cambindo seguirá en el equipo. Bajamos cuatro jugadores juveniles a su categoría, no me quiero explayar con el tema de las inferiores, vamos a ir viendo qué jugadores nos sirven... Se está llegando acuerdos con Mármolejo, Germán Gutiérrez ya renovó Arboleda", añadió.



Comesaña no quiere vender ilusiones: "A los hinchas hay que hablarle con la verdad. Puede doler un poco, pero es peor una mentira repetida. Buscamos jugadores polifuncionales. Acá no gana el que gasta más, sino el que arme mejor, tener jugadores costosos generan dificultades.



No significa que no sea ambicioso, después de haberse quedad fuera de las actuales finales: "Si yo creo que con el plantel que tengo no es para clasificar entre los ocho, soy capaz de decir que ko no me alcanza y me voy. Mientras tanto voy a estar acá", concluyó.