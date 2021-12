Agustín Vuletich quedó sorprendido por su no continuidad con el DIM

Luego de conocerse este viernes la salida de cuatro jugadores del Deportivo Independiente Medellín para la próxima temporada, entre los que está incluido el argentino Agustín Vuletich, Julio Comesaña en conferencia de prensa precisó que "(Agustín) Vuletich se va porque estoy buscando otra cosa y también tenemos que jugar con el cupo de extranjeros. Estoy pensando en otras variantes de juego ofensivo que no pasa por tener un hombre ‘9’ de área".



Si bien, Comesaña dio a entender en dicho diálogo con los medios que cuando él no va a continuar con algún jugador en el equipo, se lo comunica primero personalmente y le explica las razones, el jugador habló en el programa el ‘Vbar’ de Caracol Radio, donde explicó cómo se enteró de su salida del equipo rojo de Antioquia, donde marcó 13 goles en 37 partidos oficiales.



"Ayer (jueves) me dieron la noticia, no queda más que respetar la decisión, agradecer y seguir. Fue una comunicación de oficina, iba a comprar una camiseta para un amigo y aprovecharon para decirme que no iban a contar conmigo para el próximo año", indicó Vuletich.



Para el atacante campeón con el poderoso de la Copa Colombia 2020 fue una gran sorpresa, sumado a la manera como logró enterarse. "Yo también estoy un poco sorprendido, pero el día de ayer me dieron la noticia, aceptarla porque no fui yo el que tomaba la decisión, agradecer y seguir. La semana anterior me habían dicho que iban a contar conmigo, que iban a renovar el contrato".



Pese a que todo esto sucedió en menos de 24 horas, FUTBOLRED conoció que el argentino tendría una oferta de Alianza Lima de Perú, club que buscará hacerse de sus servicios pensando en la Copa Libertadores 2022. Con 30 años y una nueva experiencia realizada en nuestro fútbol, el destino del ‘torero’ estaría en el exterior.



"El club me informó que había tomado la decisión de no hacer uso de la opción y buscar otra alternativa en mi posición. Como me informaron ayer de la noticia, en menos de 24 horas es complicado, cuando ya habíamos hablado de la posibilidad de continuar. El fin de semana yo tenía la cabeza en que continuaba, pero son decisiones, un poco triste pero ya está", resaltó.



El jugador quien también militó en equipos de nuestro país como Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, le dedicó en sus redes sociales unas palabras sentidas al público rojo, quien lo respaldó. Incluso, hinchas de Nacional también le habían manifestado su cariño durante este periplo por tierras antioqueñas. "Hoy es un momento en el cual debo expresarme y aquí lo hago de la forma más sincera y correcta posible… Gracias siempre DIM y a su magnífica hinchada. Seguro que es un hasta luego”, expresó en sus redes sociales.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8