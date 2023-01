Medellín aprovechará caída del Junior con Juanfer: un tuit ilusiona

Desde que Juan Fernando Quintero Paniagua abandonó a River Plate al no llegar a un acuerdo para su renovación de contrato, Su futuro ha tenido más trabas que certezas, todo por el difícil valor que propone Juanfer para su salario. Aunque no lo crean, firmar a un jugador libre se hace mucho más complicado por cláusulas, salario millonario (normalmente los futbolistas lo negocian buscando un alto pago), y entre otros componentes que hacen difícil entrar a negociar.



Eso mismo fue lo que le pasó al Junior de Barranquilla que en una serie de guiños con Juan Fernando Quintero, todo terminó en un final triste para los barranquilleros que se emocionaban también con los mensajes positivos que enviaba el antioqueño. Mientras negociaba con los Char, se le abrían puertas internacionales.

Sin embargo, la decisión de Juan Fernando Quintero era únicamente pensar en el Junior de Barranquilla. Ya en la capital del Atlántico estaba negociando mientras ilusionaba a un sinfín de hinchas que suspiraban por quedarse con el ex River Plate. El Flamengo lo descartó por su estado físico, y el Inter de Porto Alegre, aunque los medios brasileños mantienen que todavía lo aguardan, no entrarán en locuras con salarios exorbitantes como lo que pide y exige Juanfer.



La carta menos esperada podría llegar y es la del Deportivo Independiente Medellín, que ante las dudas del Columbus Crew e Inter de Porto Alegre, sumado a la caída del fichaje en el Junior, podría aprovechar la serie de situaciones en la novela del antioqueño y quedarse con él. Para Juan Fernando seguramente no habría ningún problema, pues su anhelo de llegar a Colombia se cumpliría, y qué más que en el equipo del que es hincha. Néstor Lorenzo lo tendría igual de cerca que si hubiese llegado a Barranquilla y podrá ojearlo para tenerlo en cuenta en sus convocatorias.

Hace unos días, mencionaron que no había todavía ninguna oferta del Deportivo Independiente Medellín para tratar el regreso del volante ofensivo. Juan Fernando Quintero puede ser el jugador incógnita que desveló el periodista Mauricio González Arteaga que escribió un mensaje en Twitter que decía, "⌛️🇨🇴 🔟 💣

@DIM_Oficial Sin novelas", como reiterando la posibilidad muy cercana de contar con el antioqueño.



Sin novelas dice González Arteaga, pero sin duda alguna, la historia entre Juan Fernando y sus pretendientes seguirá, y aún más con el tema económico. El jugador debe sujetarse a una rebaja grande salarialmente hablando o seguir buscando un desenlace con su millonario salario que exige. Un reloj de arena, el número '10' y una bomba a lo que puede ser el fichaje del semestre.