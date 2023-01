En Junior lamentan la caída de Quintero: se manifestaron los Char

Juan Fernando Quintero y Junior no llegaron a un acuerdo para que sus caminos se unieran en el 2023. Pese a todas las especulaciones y la reunión de ambas partes, sostenida en Barranquilla, que formó parte del llamado ‘humo blanco’, no hubo arreglo en la parte económica.



El volante ex River Plate lo anunció en sus redes sociales. Desde hace días, venía anunciando que a final de la semana, tendría novedades respecto a su fututo, donde jugaría o donde no, abriendo un sinfín de posibilidades y a la especulación.



En el transcurso del jueves, Quintero se manifestó en Twitter, donde confirmó que el negocio con Junior estaba caído, agradeciéndole a la hinchada por todo el cariño y los buenos deseos para que todo llegara a un buen término.



La otra cara de la moneda llegó desde la familia Char, accionistas mayoritarios del Junior, en cabeza de Alejandro Char, que se manifestó en su cuenta de Twitter ante la información que circuló “Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. Juan Fernando Quintero lo sabe. Las decisiones no las tomo yo. Ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada”.