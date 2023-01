¡Fin al novelón de Juanfer Quintero! Celebra la afición del Junior

El fichaje que no fue, la novela que no se consolidó en este inicio del 2023, esa que empezó con ilusión para el Fútbol Profesional Colombiano por el gran regreso de Juan Fernando Quintero Paniagua al balompié cafetero tras quedar libre de su contrato con el River Plate. Pero, poco a poco se empezó a diluir su negociación con el Junior de Barranquilla, equipo que estaba ganándole a clubes como Flamengo e Inter de Porto Alegre, además de un intento del Deportivo Independiente Medellín.



Sin embargo, de la noche a la mañana se confirmó que Juan Fernando Quintero afortunadamente logró definir su futuro. Junior de Barranquilla quería de todas las maneras llegar a un acuerdo con el volante ofensivo, y el viernes 13 de enero, por medio de un comunicado se conoció su rumbo.

Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero accedieron y en buenos términos cerraron el acuerdo entre

ambas partes. Y es que, Juan Fernando, que exigió 1.2 millones de dólares por cada año de contrato y 3 millones en el bono al firmar no gustó al club en primera instancia porque no se explicaban cómo podía pedir ese dineral sin haber empezado a jugar, de acuerdo con fuentes de Hugo Illera cercanos a la institución. No obstante, de una u otra manera, o hubo una reducción o aceptaron los términos, pero con una manera distinta de pago siendo ese el principal problema, Junior confirmó el final de la novela.



Y llegó a buen puerto, pues en el comunicado escribieron, que se pusieron de acuerdo y en próximas horas Juan Fernando Quintero deberá superar los exámenes médicos, si los pasa con éxito, se convertirá en nuevo jugador de la institución atlanticense.



Noticia en desarrollo.