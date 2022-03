¿Se alista sanción para Osorio?: en el ojo del huracán de la Conmebol

Aunque el pisotón de Juan Carlos Osorio no demoró en estar en la boca del mundo fútbol, el árbitro venezolano, Alexis Herrera no lo sancionó en el encuentro entre Deportivo Independiente Medellín, más allá de llamarle la atención al cuerpo técnico escarlata.



Con el pasar de los días, Osorio habló sobre lo sucedido comentando que no fue para nada intencionado la acción contra Juan David Mosquera en la banda. Posteriormente, la Conmebol tendrá el tiempo para estudiar el caso del estratega risaraldense, una inadmisible acción que deberá tener una dura sanción hacia el timonel caleño. Sin duda alguna, América no solo sufrirá por la eliminación, sino por lo que podrá suceder entre Juan Carlos y el ente regulador de estos torneos como la Conmebol.

Pasar la página será importante para el América de Cali que seguirá soñando con el Deportivo Independiente Medellín. Pues a lo largo de una semana, se han enfrentado en dos ocasiones, y tendrán revancha el sábado 19 de marzo cuando se vuelvan a ver las caras nuevamente en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Su actuación en Copa Sudamericana no necesita explicación, y estará en la ceja del club antioqueño en este nuevo capítulo entre caleños y medellinenses. Sin embargo, no solo va a estar en la órbita del club contrario, sino de la Conmebol que podría estar pensando en una dura sanción venidera para Juan Carlos Osorio.

Juan Felipe Cadavid utilizó sus redes sociales para adelantar la noticia, ‘ojo. Me cuentan que la CONMEBOL le abrió proceso disciplinario a Juan Carlos Osorio, por el pisotón a un rival en Copa Sudamericana’. Una nueva acción entre la crisis deportiva que vive el América de Cali que pone en duda su comportamiento en la raya y en el banquillo del conjunto caleño. La sanción podría contar con una suspensión fuerte económica, y, además, dejarlo sin dirigir un gran número de juegos en la Liga colombiana, pese a que aconteció en una competencia internacional.

OJO me cuentan que la @CONMEBOL le abrió proceso disciplinario a Juan Carlos Osorio, por el pisotón a un rival en Copa Sudamericana. Es que esa fue una imagen vergonzosa. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 18, 2022

Pese a la investigación que mantiene la Conmebol hacia Juan Carlos Osorio, no ha habido todavía una decisión concreta de la sanción, y en el conjunto escarlata todavía no han emitido un mensaje acerca de la posible sanción que le caerá al estratega. Por ahora, solo piensan en la revancha ante el Deportivo Independiente Medellín en partido válido por la undécima jornada de la Liga BetPlay.