La respuesta de Andrés Cadavid a Osorio: '¿por qué no me pisa a mí?'

‘¿Por qué no me pisa a mí? ¿Por qué pisa a Cachi (Juan David Mosquera) y no a mí?’ Esas fueron las palabras del capitán del Deportivo Independiente Medellín, una vez que hubo la oportunidad de hablar sobre la actitud vergonzosa del estratega del América de Cali, Juan Carlos Osorio.







Durante el encuentro de Copa Conmebol Sudamericana entre el conjunto caleño y el cuadro paisa, Mosquera llegó a la línea de banda y en el suelo, el entrenador pereirano aprovechó para propinarle un pisotón al lateral del Medellín. Una penosa actuación del risaraldense, a la que periodistas como Iván Mejía también señalaron como negativa y pasada su conducta.



Una acción que las cámaras captaron con mucha facilidad y mucha dureza por parte de Juan Carlos Osorio. El nombre del risaraldense está en la boca del mundo fútbol por su comportamiento. Durante los 90 minutos, no hubo tiempo para discutir la acción por lo apretado que estuvo el compromiso.



Sin embargo, uno de los que no se quedó callado en la celebración de la clasificación a la siguiente ronda, fue el capitán del Medellín, Andrés Felipe Cadavid. Felipe Pardo lanzó un en vivo en sus redes sociales, y el zaguero central aprovechó para enviarle un mensaje retador al estratega del América de Cali. ‘¿Y por qué no me pisa a mí?’, esa fue la dura crítica por parte del defensor central, Cadavid retándolo para ver si es capaz de pisar al capitán.

Posteriormente al en vivo, Andrés Felipe Cadavid utilizó sus propias redes sociales. Cadavid subió una historia con un ícono de alarma y el video del claro pisotón, además de un mensaje que decía en mayúsculas, ‘NO PUEDE SUCEDER ESTO’. Sin duda alguna, el comportamiento de Juan Carlos Osorio fue inadmisible ante Juan David Mosquera, y es algo que no puede volver a pasar en el mundo del fútbol. No solo con Osorio, sino que no debe haber ninguna razón para agredir a un contrario por parte de un estratega.

Juan Carlos Osorio no fue sancionado en primera instancia por el pisotón, pero no se descarta que la Conmebol pueda ponerle una sanción de oficio por agredir a un contrario. Tampoco fue expulsado por el árbitro central venezolano, Alexis Herrera, el cual solo le llamó la atención al estratega y al cuerpo técnico americano. Posteriormente, el claro pisotón no pasó desapercibido en redes sociales pidiendo la expulsión y represalias por parte del ente organizador del torneo a Osorio.