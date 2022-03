Cadavid revela secreto: 'siempre me he preparado para los penales'

Deportivo Independiente Medellín logró avanzar a la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2022, luego de vencer por penales al América de Cali en condición de visitante. Al final del partido en conferencia de prensa, habló Andrés Cadavid y el técnico Julio Comesaña, quienes dejaron sus sensaciones de este duelo continental.





“Siempre me he preparado para cobrar los penales, creo que le di fuerte, el arquero se lanzó para donde iba el balón y hay que estar muy loco para tomar la decisión de arrancar la tanda de penales, se me pasaba todo por la cabeza, mi familia, mi equipo, tenía una segunda oportunidad y gracias a Dios pude marcar el gol”, remarcó Cadavid.



Además, “nos habíamos preparado para los penales, son momentos decisivos donde nos jugamos muchas cosas, prestigio, dinero, alegrías para nuestra hinchada y nuestras familias. Teníamos la confianza en nuestro arquero (Andrés Mosquera Marmolejo), sabemos que está para la Selección Colombia, tiene un gran nivel, es de los mejores de la Liga colombiana y lo está demostrando. Por la cabeza me pasó que tenía otra oportunidad para marcar un penal, no hay nadie más al lado mío y salí adelante”.



En cuanto a lo que viene, el capitán reseñó que “tenemos que estar tranquilos, apenas estamos empezando. Contamos con un gran equipo, con buenos jugadores y con los compañeros que tenemos, estamos muy bien. El profesor (Julio Comesaña) está acertando en sus decisiones, todos estamos unidos para seguir adelante”.



Por su parte, Julio Comesaña precisó que “nosotros en este partido, además de un resultado que nos significara en avanzar a la fase de grupos, queríamos sacar las credenciales para jugar como visitante. El equipo hizo un gran juego durante los 90 minutos ante un rival que nos generó dificultades, me deja una gran satisfacción ver al equipo en este partido”.



Analizando este triunfo agónico y pensando en lo que viene, el entrenador uruguayo comentó que “el festejo durará poco, la tensión de esta fase no nos deja dormir y seguramente la noche será muy larga. Nos queda trabajar en recuperarnos, pensando en el partido del sábado donde nos jugamos puntos importantes para la clasificación en la Liga”.



Finalmente, el técnico habló de las enseñanzas que le dejó esta serie contra los escarlatas. “Hablamos de disciplina, soportar situaciones complejas, este partido me dejó un gran aprendizaje, pasaron cosas en el aspecto emocional que nos dejaron arriba, otras muy abajo que logramos superarlos y esas cosas quedan grabadas en los futbolistas. Aprenden a manejar estos momentos y nos deja una gran riqueza”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8