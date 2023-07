Caso JuanFer Quintero: 'Bolillo' Gómez recibió inesperado espaldarazo

Este lunes se conocieron los motivos de la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla. Hernán Darío Gómez, entrenador del cuadro 'Tiburón' reveló frente a los medio de comunicación que el volante llevaba mucho tiempo sin jugar y por ende, lo llevaría de a poco hasta volverlo figura del equipo.



Unas horas después, 'JuanFer' aclaró no tener rencor con las decisiones del entrenador y reveló no "encajar" dentro del proyecto".

Luego de hacerse públicos los motivos, apareció Jorge Luis Pinto, quién de forma sorpresiva, respaldó a Gómez a pesar de no tener ningún tipo de relación y haber estado cerca de pelearse cuando ambos eran entrenadores de Selecciones de Concacaf.



En entrevista con el VBar de Caracol Radio, el exentrenador de Deportivo Cali resaltó que hay que tomar en cuenta muchos factores antes de alinear a un futbolista en el campo de juego.

“Ustedes saben que yo no comparto ni estoy nunca con Bolillo por muchas razones que ustedes conocen y que no quiero recordar, pero hoy estoy con el Bolillo. Ustedes tienen que darse cuenta, los periodistas, desde el campo de juego, quién trabaja, quién cumple hoy con la exigencia del fútbol, con la dinámica de juego. Todo el mundo dice, ‘no, pero es que es marcar y marcar y por qué Quintero va a marcar’. Toca hacer algunas cosas de esas, su dinámica de juego, su velocidad de juego, en fin”, dijo Pinto.



“En el fútbol hoy no es solo el talento, como en la vida. Carácter, actitud, disposición y eso cuesta, el fútbol cada día es más rápido. Todas esas cosas a los técnicos nos toca afrontarlas, uno sabe cuándo un jugador esta para 90′, cuándo está para 60′, cuándo es buen rematador”, agregó.