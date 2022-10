Equidad sigue soñando: empató con Jaguares en Montería

Jaguares y Equidad empataron 1-1 en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-2, en un partido de mucha intensidad en la mayor parte de juego, donde los dos intentaron jugar y ganar tres puntos. Sin embargo, los dirigidos por Alexis García se llevaron un punto que los deja más cerca de los clasificados.





En el inicio del primer tiempo el partido comenzó con mucha intensidad por parte de los dos equipos en contienda, pero estuvo mejor durante los minutos iniciales el equipo de La Equidad, quien sorprendió en el infierno de Montería para ir al ataque.



En apenas 10 minutos de juego, apareció La Equidad con su goleador Pablo Sabbag, quien logró definir frente a Jorge Soto para sorprender en el estadio Jaraguay a Jaguares, un resultado que los ilusionó porque se estaban metiendo a los ocho mejores.



Sin embargo, un herido Jaguares se vino encima de La Equidad e intentó ser agresivo, sorprendiendo varias veces el arco de los aseguradores y fue así como en los 21 minutos tuvieron su primera ocasión de gol por la vía del penalti con Jhonier Viveros, pero el futbolista de los felinos erró la posibilidad.



El gol no hizo bajar los brazos para Jaguares, quien siguió intentando anotar el empate rápidamente y fue así como su premio llegó a los 23 minutos donde hubo una buena jugada colectiva en ataque que terminó con un remate que atajó el arquero Ortega, pero que el rebote lo cazó Jarlin Quintero para empatar el 1-1 antes del descanso.



Para el segundo tiempo La Equidad no fue tan decisivo como en el primero y el desgaste que hizo se sintió para el complemento donde Jaguares terminó mucho mejor y llegando con más opciones de gol.



Una de esas buenas opciones que tuvo Jaguares fue con su portero Jorge Soto, quien por poco sorprende a Washington Ortega, debido a lo cerca que pasó del poste izquierdo.



A partir de ahí, Jaguares se metió más en el partido y tal vez jugó su mejor encuentro del semestre, pero no logró pasar del empate frente a La Equidad y quedaron sin opciones de clasificar.



A pesar del dominio de Jaguares en el segundo tiempo, La Equidad alcanzó a reaccionar y aumentaron de nuevo su intensidad para llegar con peligro al arco de Jorge Soto y así intentar hasta último momento conseguir los tres puntos.



Este resultado favoreció más a los aseguradores de Alexis García, quienes suman un punto que los deja con 23 puntos y siguen en la pelea por clasificar a los ocho clasificados. Tan sólo lo seperan dos unidades y en la próxima jornada recibirán a Cortuluá.