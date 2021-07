Valenciano dio pistas: este sería el nuevo equipo de Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez es jugador libre desde el 30 de junio y su futuro sigue siendo una incógnita tras despedirse de Atlético Junior, club con el que levantó cinco títulos desde su regreso a la institución en el 2017.

Justamente, en medio de rumores, Iván René Valenciano dio pistas sobre el futuro del artillero de 36 años, y en el programa Balón Dividido, de ESPN, reveló que ´Teo' ya está negociando con un equipo de Paraguay.



"Libertad está negociando con Teófilo Gutiérrez en este momento", dijo en ex goleador tiburón, quien conoce de cerca a Gutiérrez Roncancio.



Cabe resaltar que Libertad será el rival del conjunto tiburón en los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo 14 de julio, hecho no menor, que no deja de preocupar a la hinchas del conjunto rojiblanco.



Por el momento, no hay una noticia oficial sobre el próximo club de Teófilo, pero se espera que en los próximos días de confirme su destino.