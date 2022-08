Millonarios no tendrá dos piezas importantes en el clásico contra Cali

Millonarios afronta un nuevo reto en la Liga BetPlay 2022-II. Este sábado buscará mantener el liderato cuando reciba en El Campín a un alicaído Deportivo Cali dirigido por Mayer Candelo.



A pesar de enfrentar al colero del campeonato, el cuadro embajador tiene la misión de arrollar en su casa, escenario en el que le costó conseguir victorias durante las dos primeras jornadas.

Desafortunadamente para los intereses albiazules, el entrenador Alberto Gamero no podrá contar en este duelo, llamado el “clásico añejo”, con uno de sus habituales titulares y un recambio para las segundas partes.



Según reportó el club en redes sociales, Israel Alba (lateral derecho) y Daniel Cataño (volante ofensivo) no podrán ser tenidos en cuenta por inconvenientes físicos.



“Millonarios FC informa que el jugador Israel Alba no será convocado para el juego vs Deportivo Cali debido a que sufrió, en el partido vs Unión, una fuerte contusión en el empeine del pie derecho. El defensor ya se encuentra avanzado en su proceso de recuperación”, anunció en un primer momento.



“Millonarios informa que Daniel Cataño sufrió una lesión muscular grado 1 y no podrá ser convocado para el partido vs Deportivo Cali. El jugador ya se encuentra el proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, complementó.



Sin Alba, Ricardo Rosales tendrá la oportunidad de ser titular, mientras que Cataño podría cederle su espacio como revulsivo a Richard Celis, Yuber Quiñones o Edgar Guerra.