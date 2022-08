Dries Mertens no se mueve: condecorado como ciudadano de honor

El belga Dries Mertens no continuará siendo jugador del Nápoles, pero su apego por la ciudad del sur de Italia y sus nueve años como 'azzurro' han sido suficientes para que el alcalde napolitano, Gaetano Manfredi, anuncie este viernes que le otorgará el reconocimiento de Ciudadano de Honor.



El pasado miércoles, Mertens se despidió definitivamente de los 'tifosi' napolitanos -y del club que ha decidido no renovarle- con un emotivo vídeo en el que agradecía el cariño y la acogida que recibió desde que llegara allá por 2013.



"No sabía lo difícil que sería para mí despedirme de esta ciudad que me adoptó, me amó y me apoyó en los momentos difíciles como en los maravillosos", expresó el atacante, todavía sin equipo.



Tras nueve temporadas, el internacional belga se marcha siendo el máximo goleador histórico del club con 148 goles en sus casi 400 partidos oficiales con el Nápoles.



Mertens, orgulloso de que su hijo haya nacido en Nápoles, aseguró que no venderá su residencia ya que volverá siempre que pueda.



Este sentimiento de pertenencia con el equipo y la ciudad removió a todos los 'partenopei', que se volcaron con el que es sin duda una de sus leyendas, algo que ha llegado hasta el Ayuntamiento.



"He recibido muchas peticiones, tanto del Ayuntamiento como de muchos ciudadanos, todos impresionados por el vínculo de Mertens con la ciudad, atestiguado también por su deseo de mantener su casa en Nápoles. Vamos a iniciar el proceso de concesión de la ciudadanía honorífica porque me parece no solo apropiado, sino también un reconocimiento a uno de nuestros conciudadanos que ha dado tanto en términos de deporte y a la ciudad, algo que espero que siga haciéndolo", declaró Manfredi en el Consejo Municipal.



"No ha sido la salida que quería", dijo en su despedida, ya que le hubiera gustado renovar, "pero no es un adiós, es un hasta luego".



