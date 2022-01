DIM recibe a Cali, en uno de los duelos calientes de la tercera fecha

Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 4:05 de la tarde al Deportivo Cali, por la tercera fecha en la Liga I-2022. El poderoso buscará recuperarse luego del traspié en Tunja, por el lado del vigente campeón, llega a Medellín con la necesidad de sumar tras dos derrotas consecutivas.



Varias novedades en la convocatoria se presentarán en el conjunto rojo de Antioquia para este encuentro clave. David Loaiza vuelve a ser convocado, luego de superar el covid, a este jugador se le suma Juan Guillermo Arboleda. Por otro lado, Felipe Pardo y el argentino Luciano Pons serían titulares. Cabe recordar que Andrés Ricaurte sigue en recuperación de una lesión en su muslo izquierdo sufrida contra Deportes Tolima.

El poderoso realizó su última práctica en la cancha de la Universidad de Medellín, el sábado 29 de enero, donde Julio Comesaña ultimó detalles para mostrar una cara diferente a lo vivido en el juego anterior contra Patriotas en Tunja, donde el equipo tuvo un mal segundo tiempo que significó el 2-0 en contra.



Germán Gutiérrez, jugador del DIM habló en la previa del encuentro contra el equipo vallecaucano. “Este equipo tiene la capacidad de sobreponernos, contra Cali debemos plantear un buen juego y lograr marcar diferencia frente a un buen equipo. Hay que trabajar para conseguir los objetivos, en nosotros debe estar la jerarquía para sacar adelante en cada partido. Cali es un equipo que tiene un estilo de juego, es un equipo aguerrido y tenemos que tener en cuenta eso, ser inteligentes a la hora de plantear el partido”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportivo Cali



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Deportivo Cali se han enfrentado en 233 ocasiones, con 97 triunfos para los azucareros, contra 73 de los antioqueños y 63 empates. En cuanto a goles anotados, el poderoso convirtió 302 y recibió 349.



Deportivo Cali no ha perdido ninguno de sus últimos seis encuentros contra Independiente Medellín en Primera División (tres victorias y tres empates), después de haber caído en seis de sus siete enfrentamientos previos ante ellos (un triunfo).



Independiente Medellín no ha perdido como local desde el arranque de la Liga I-2021, tras 20 compromisos en casa disputados hasta la fecha (siete victorias y 13 empates). Sin embargo, es el conjunto que más veces ha empatado como local desde enero de 2021.



Tras caer derrotado en sus primeros dos encuentros de esta Liga I-2022, Deportivo Cali arranca un torneo con dos derrotas en dos partidos por primera vez desde la Liga I-2014. Sin embargo, desde la Liga I-2011 el conjunto azucarero no cae derrotado en sus primeros tres compromisos del torneo.



Víctor Moreno de Independiente Medellín es el tercer jugador que más duelos aéreos ha ganado en esta Liga I-2022 (ocho), de 11 disputas por alto.



Jorge Marsiglia de Deportivo Cali es el tercer zaguero del torneo que más pases ha intentado (114) y ha acertado (94), con 82,5 por ciento de efectividad.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Vladimir Hernández, Felipe Pardo, Jean Pineda; Luciano Pons.



D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 4:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8