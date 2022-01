Deportivo Cali quiere sumar primer triunfo del año: visita al Medellín

El inicio de la liga no ha sido nada positivo para el Deportivo Cali, que este domingo tendrá un difícil examen cuando visite al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, partido que será a las 4:05 de la tarde, en el cual buscarán sus primeros tres puntos del campeonato, luego de perder en las dos primeras fechas.

Los dirigidos por el técnico venezolano Rafael Dudamel, posterior a la derrota 1-2 contra Deportes Tolima el miércoles anterior, el equipo tuvo jornada de entrenamiento el jueves con los ejercicios de recuperación física del grupo que tuvo minutos contra el conjunto tolimense.



El viernes hicieron trabajos de campo con ejercicios de movilidad en la primera parte del entrenamiento, posteriormente se realizó funciones específicas con balón y de definición en espacio reducido. Este sábado tuvieron la última practica con la táctica grupal de partido, previo al viaje a la capital antioqueña.



El equipo de momento no reporta jugadores lesionados, aunque para este partido tendrá cambios importantes al no estar en la convocatoria Daniel Luna y Duván Mina, mientras que tienen novedades muy importantes en la misma con el retorno de Jhon Vásquez y Michell Ramos.



Datos previos



- Deportivo Cali no ha perdido ninguno de sus últimos seis encuentros ante Independiente Medellín en Primera División (3 victorias y 3 empates), después de haber caído en seis de sus siete enfrentamientos previos ante ellos (1 victoria).



- Independiente Medellín no ha perdido como local desde el arranque del Apertura 2021, tras 20 compromisos en casa disputados hasta la fecha (7 victorias y 13 empates). Sin embargo, es el conjunto que más veces ha empatado como local desde enero de 2021.



- Tras caer derrotado en sus primeros dos encuentros de esta Liga BetPlay Dimayor I-2022, Deportivo Cali arranca un torneo con dos derrotas en dos partidos por primera vez desde el Apertura 2014. Sin embargo, desde el Apertura 2011 el conjunto azucarero no cae derrotado en sus primeros tres compromisos del torneo.



- Víctor Moreno de Independiente Medellín es el tercer jugador que más duelos aéreos ha ganado en esta Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 (8), de 11 disputas por alto.



- Jorge Marsiglia de Deportivo Cali es el tercer defensor del torneo que más pases ha intentado (114) y ha acertado (94), con 82,5% de efectividad.



Alineación probable

Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez (Juan Franco), Kevin Moreno, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco; Andrés Balanta, Sebastián Leyton (Carlos Robles), Harold Mosquera, Teófilo Gutiérrez, Carlos Lucumí; Ángelo Rodríguez.



Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: John Hinestroza (Chocó).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



Corresponsal Futbolred Cali