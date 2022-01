¡Por los 3 puntos en casa! América recibe a Bucaramanga en el Pascual

Este domingo, América de Cali recibe al Atlético Bucaramanga a las 6:10 de la tarde en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la tercera fecha del todos contra todos, es búsqueda un nuevo triunfo que les permita seguir avanzando en el crecimiento de su idea de juego.

Luego de empate 1-1 contra Deportivo Pereira en la noche del jueves, el grupo retornó a la ciudad y el viernes realizaron la recuperación física de los jugadores que fueron participes del juego, con trabajo de gimnasio y flexibilidad. Este sábado volvieron a los entrenamientos de campo para hacer el trabajo táctico correspondiente al rival de turno, que viene de empatar 0-0 contra Millonarios en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.



La única baja importante que tendrá el equipo será la del defensor Jorge Segura, quien presentó una fascitis plantar, que no le permitirá estar en disponible para el técnico Juan Carlos Osorio. La novedad más destacada es el regreso de Daniel Hernández al grupo de convocados, luego de no ser incluido para el compromiso de la fecha 2.



Los 19 convocados de Osorio para este partido son:



Arqueros: Diego Novoa y Luis Quintero.

Defensas: Marlon Torres, John García, Pablo Ortiz, Eber Moreno, Elvis Mosquera y Yaliston Martínez.

Volantes: Didier Pino, Carlos Sierra, Juan Portilla, Daniel Hernández, Larry Angulo y Deiner Quiñones.

Delanteros: Emerson Batalla, Joider Micolta, Adrián Ramos, Esneyder Mena y Daniel Mosquera.



Datos previos



- América de Cali ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos ante Atlético Bucaramanga en Primera División (4 vitorias y 3 empates), pero fue en el más reciente de todos en septiembre de 2021: 2-1 como visitante. Desde 2007-2008, el conjunto bumangués no enlaza dos victorias ante los caleños.



- América de Cali ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros como local en la máxima división (1 derrota), después de haber ganado solo uno de los siete anteriores (3 empates y 3 derrotas).



- Atlético Bucaramanga suma ocho encuentros sin ganar como visitante en la categoría (4 empates y 4 derrotas), después de haber ganado en tres visitas consecutivas.



- Emerson Batalla de América de Cali es el futbolista que más duelos ha ganado en el presente torneo (19), aunque es el que más ha disputado también (35).



- Sherman Cárdenas de Atlético Bucaramanga es el cuarto jugador del torneo que más centros ha intentado (13), pero es el segundo que más ha acertado (7).



El juego comenzará a las 6:10 de la tarde en el Pascual Guerrero y será transmitido por el canal Win Sports +.

La terna arbitral estará a cargo del central Wilmar Roldan (Antioquia), quien viene de dirigir el compromiso de eliminatorias entre las selecciones de Ecuador y Brasil en Quito y en el VAR estará Kéiner Jiménez (Cesar).



Corresponsal Futbolred Cali