Nacional, efectivo y sin sufrir: el clásico en El Campín fue verde

El duelo inició con una clara superioridad de los dueños de casa. Impusieron condiciones desde el primer instante con Mackalister Silva y Daniel Ruíz por sector izquierdo.



Claro está que ambos equipos intentaron presionar la salida del rival para forzar el pelotazo largo.



La primera oportunidad del encuentro fue para los azules. A los 9’, Larry Vásquez capturó un rebote fuera del área, de aire la cogió, pero su disparo se fue muy abierto sobre el palo derecho de Kevin Mier. Cuatro minutos después un tiro de esquina de Ruíz y cabeceado por Diego Herazo se fue apenas por encima del travesaño.

Millonarios era dueño del partido, manejaba los ritmos y llegaba constantemente al arco rival. Le faltaba concretar.



Pero como el fútbol se mide en goles, todo el dominio sirve de poco si no se capitaliza. Al minuto 34, la primera del verde terminó adentro. Álvaro Angulo ganó a lomo puro por izquierda, desbordó y sacó un remate raso que Álvaro Montero sacó con los pies. El rebote terminó siendo capitalizado por Yeison Guzmán. Alegría verde y El Campín silenciado.



Los de Alberto Gamero sintieron el golpe y por unos minutos no reaccionaron. Nacional impuso condiciones y manejó a placer.



El azul llegó nuevamente en los minutos finales a través del juego vertical. Montero sacó de forma brillante con su brazo, Edgar Guerra quedó perfilado dentro del área y soltó un remate cruzado que Mier atajó en dos tiempos.



Para la segunda parte, Alejandro Restrepo retiró del terreno a Angulo y le dio paso a Danovis Banguero. Posición por posición.



Al minuto 50 por poco llega la igualdad del azul. Bertel mandó un balón bombeado al área verdolaga, Herazo contuvo su marca con la espalda y sacó de la galera una media chalaca, pero el balón pegó en Felipe Aguilar y se fue apenas rozando el palo.



Los embajadores fueron empujando a punta de amor propio y juego por las bandas. Ahora bien, dejaron de lado la izquierda de Ruíz para explotar la derecha con Guerra y su velocidad. Por su parte, los antioqueños buscaron mantener la ventaja a partir de la posesión y manteniendo el balón lejos de su pórtico.



Sobre los 63 minutos se dio el regreso de Giovanni Moreno al fútbol colombiano. ‘El Flaco’ ingresó junto a Dorlan Pabón en lugar de Duque y guzmán



Instantes después, los locales desaprovecharon una oportunidad clarísima. Heraz sacó un fierrazo al borde del área, Mier tapó como pudo y Mackaiister no alcanzó a capturar el rebote.Era el empate azul.



Al 70’ ocurrió un milagro en el pórtico verde. Centro desde la izquierda que Herazo baja y Mackalister de palomita y en el área chica remató, pero el balón salió al cuerpo de Mier y en segunda instancia la defensa despejó. De no creer.



Y tres minutos después, Jhon Duque, que hace unos años figuró con la casaca azul, ingresaba con la verde en lugar de Andrade. El estadio explotó en chiflidos y cánticos.En los lados locales, Sosa ingresó por Vásquez.



Con este último cambio, Silva se unió al doble pivote junto a Vega, mientras que el venezolano quedó ubicado en la posición de creador. En la otra vereda, Duque compartió el eje con Mejía.



A los 82 minutos llegó un triple cambio en el azul. Ingresaron Jader Valcncia,Ricardo Márquez y Yuber Quiñones por Guerra, Herazo y Ruíz.



Los últimos instantes fueron de pura garra y duelos físicos. Uno buscando el empate, otro queriendo asegurar tres puntos de oro y un nuevo clásico.



Y en el último suspiro, Nacional selló la historia. Dorlan sacó un bombazo que atajó brillantemente Montero, cabezazo posterior que se estrelló en palo y quedó rondando la línea final. Vega dudó en scarla y Hayen Palacios entró como un tren para el 2-0 final en favor de los verdolagas.