Medellín recibe a Pasto: duelo clave en inicio de cuadrangulares

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado, desde las 7:30 de la noche al Deportivo Pasto, por la primera fecha del grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022. Luego de clasificar al grupo de los ochos, el poderoso buscará arrancar con el pie derecho en esta fase, enfrentando a un combativo equipo nariñense, que no tiene nada que perder y jugará sin presión. En cuanto a las novedades de los rojos, Felipe Pardo regresó a la convocatoria tras varios partidos ausente por lesión muscular.

David González, DT poderoso se estrena en esta fase del campeonato. El estratega no quiere dejar nada en el azar y se dispuso en que el equipo logre marcar diferencia desde el primer partido. “Seguramente será diferente el planteamiento al partido anterior, Pasto jugó a no perder, les servía el empate para clasificar. A ellos los estudiamos y trataremos de buscar lo que habitualmente hacen bien, para contrarrestar sus virtudes y sacar una buena diferencia en el juego y en el resultado”.



En cuanto al respaldo de la afición, González indicó que “debemos reconocer el apoyo que hemos tenido por parte de los hinchas durante poco más de 22 partidos oficiales que hemos disputados. En momentos difíciles y otros mejores, han estado con nosotros de manera incondicional, esperemos que estén contentos y nuestra promesa es seguirlos enamorando, darle triunfos y que el objetivo sea llegar a la final y ser campeones”.



Además, “debemos comenzar con una victoria este sábado, después el hincha tuvo que darse cuenta lo que se intentó desde la primera fecha. Tuvimos partidos buenos donde no se pudo lograr la victoria, eso nos llevó a que tuviésemos dudas, pero en el momento que el equipo encontró sociedades, hemos tenido una regularidad, que sabe ganar en casa, ganar afuera. Nos ha tocado trabajar en partidos donde empezamos perdiendo y los sacamos adelante, el hincha debe ver ese esfuerzo que hacemos cada día para salir adelante. Estamos convencidos, vivimos momentos claves, hay armonía y eso es importante para ganar títulos”.



En cuanto al análisis del grupo, González indicó que “es un cuadrangular, que, aunque no haya muchos nombres importantes, el campeonato estuvo muy reñido, donde entre el primero y el octavo tuvieron tres puntos de diferencia. Hay un gran nivel y todo es muy parejo. A mi manera de ver, Pasto y Águilas fueron los equipos con más continuidad, siempre estuvieron entre los ocho y eso hace que sea un cuadrangular complicado para respetar. Debemos estudiar bien a los rivales, contamos con las herramientas para hacer una gran participación, clasificar a la final y ser campeones. América es uno de los grandes, históricos, cuentan con un gran entrenador y en estas instancias será un equipo candidato al título”.



El estratega precisó que “cuando se habla de obligaciones, es normal que en algunos equipos sea llegar a los cuadrangulares e ir a un torneo internacional. Ese no es el objetivo del Medellín, no es nuestra única obligación. Somos un equipo grande y llegando a las finales tiene la obligación de pelear por llegar a las finales y ganar el título. Si no, ya habríamos celebrado conseguir la clasificación y que de ahora en adelante todo fuese ganancia, no es así. De aquí en adelante, lo que nos corresponde es ganar partidos y darle más alegrías a la gente”.



Finalmente, González comentó que “hablar de favoritismo, obligaciones y demás, es algo que se lo dejo a los periodistas. Como cabeza de este proyecto, nuestro objetivo es llegar a la final y ser campeones, seamos favoritos o no, teniendo regularidad o no”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto



Por Liga colombiana, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pasto se enfrentaron en 49 oportunidades, con 19 victorias para el poderoso frente a 12 de los volcánicos y 18 empates. En cuanto a goles marcados, 61 fueron para los antioqueños contra 49 de los nariñenses.



Independiente Medellín no pierde como local ante Deportivo Pasto desde mayo de 2002. Desde entonces, fueron anfitriones de este rival en 18 ocasiones en la categoría, logrando 13 victorias y cinco empates.



Independiente Medellín perdió solo uno de sus últimos 20 partidos como local en fase de cuadrangular en Primera División (10 victorias, nueve empates). Sin embargo, este es el resultado de derrota es el más reciente en casa en esta fase de los de Medellín (0-1 vs Deportes Tolima en junio 2022).



Deportivo Pasto no empata como visitante en fase de cuadrangular en Primera División desde mayo de 2004. Desde entonces, disputó 26 partidos fuera de casa en esta fase, obteniendo 12 victorias y sufriendo 14 descalabros.



Entre los arqueros titulares clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022, Andrés Mosquera, de Independiente Medellín, es el arquero que más atajadas promedia por partido (3.4).



Entre los jugadores de equipos participantes en la ronda de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022, Facundo Boné, de Deportivo Pasto, es el que más faltas de sus rivales ha provocado (47).



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte; Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Luciano Pons, Diber Cambindo.



D.T.: David González.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

T.V.: WIN Sports +.



