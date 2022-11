Compañero de Juanfer quiere que se quede en River: ‘No hay otro igual’

River Plate terminó la temporada de la Liga Argentina y tras la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica, varios jugadores podrían salir y uno de ellos es Juan Fernando Quintero, quien tiene contrato hasta diciembre, pero estudia ofertas para ir a otro club.



Igualmente, Juanfer no ha tenido buena semana, pues ha recibido constantes críticas por querer irse de River Plate, por lo que no le perdonarían que dejara el equipo, siendo uno de los jugadores clave en la remontada del equipo en las últimas jornadas de Liga Argentina.



Sin embargo, no todo es malo, pues sus compañeros estarían desean que Quintero se quede en River Plate, pues lo sienten como jugador diferente que marca la diferencia en cancha, por lo que Esequiel Barco lo elogió por su buen juego dentro del equipo.



De mis compañeros, el que me impactó fue Juanfer. No hay otro jugador como él, tiene una zurda hermosa, es crack. No hay otra palabra”, dijo Esequiel Barco al medio de comunicación Súper Mitre Deportivo.



Barco también reconoció que es difícil que se quede en River Plate por su enorme talento, pero él y sus compañeros han tratado de persuadirlo, aunque no sabe si será suficiente para convencerlo.



“Nosotros lo jodemos un poquito para que se quede y no se vaya, pero es una decisión que tendrá que tomar él”, culminó el jugador de River Plate Esequiel Barco.



La temporada 2022 de Juan Fernando Quintero en River Plate fue de un nivel superlativo y tras superar varias lesiones logró ser importante en el esquema de Gallardo, quien le dio confianza en 29 partidos de la Liga Argentina, donde logró anotar en cinco oportunidades y poniendo asistencias importantes en partidos decisivos.



Por el momento, el futuro del volante es incierto y espera culminar contrato para tomar decisiones definitivas.