Javier Méndez: ‘Marcar con esta camiseta es un orgullo muy grande’

Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-1 a Deportivo Pereira en la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2022. Con este triunfo, el poderoso se metió en la pelea por un lugar en el grupo de los ocho mejores del campeonato. En conferencia de prensa, Javier Méndez quien recibió el premio al jugador del partido, destacó el buen juego que hizo y el ascenso futbolístico del poderoso.

“Es una posición que no desconozco, esta es la segunda vez que juego acá como central con David (González) de técnico. La otra vez tuve que entrar por un compañero acalambrado, trato de estar preparado y jugar donde me toque. Siempre jugué como volante y en Uruguay, un entrenador me retrasó a central y me quedé con el puesto, luego alternaba si jugaba unos metros más adelante o atrás”, indicó.



Además, “por un malestar de Víctor (Moreno) me toca estar y lo hice de buena manera, hay cosas como siempre a corregir, pero sabíamos lo fuerte que era este rival, la cancha se fue deteriorando con el clima. Vinimos a buscar la victoria y la conseguimos, ahora debemos descansar y pensar en el partido del domingo, que será otra final para seguir encaminando a la clasificación”.



Sobre el gol, Javier comentó que “siempre es lindo hacer un gol, lograr marcar con esta camiseta es un orgullo muy grande y ojalá sigan llegando más. No es común que marque, teniendo en cuenta mi posición, pero en una pelota quieta, me animo para aprovechar y hacer daño”.



En cuanto a hacer dupla en la zaga con Andrés Cadavid, el charrúa señaló que “jugar junto a una persona con bastante recorrido como Andrés (Cadavid) las cosas se hacen más fáciles, tener también a (Andrés Mosquera) Marmolejo atrás que nos va ordenando, ayuda mucho. A medida que pasan los minutos, uno va tomando confianza y haciendo las cosas más simples, creo que hice un buen partido y eso es muy importante siendo mi primer partido como titular”.



Finalmente, valoró el apoyo de la hinchada poderosa, quienes coparon Ditaires en un día complicado y a una hora muy difícil. “En cuanto a la gente, es una hinchada que nos acompaña siempre. Muy agradecido por el apoyo que he tenido desde el primer día. Cuando estoy en el banco, se me pierde la mirada en el Atanasio y admiro como cantan y apoyan continuamente, eso a uno le infla el pecho y le dan ganas de entrar a la cancha y jugar, aprovecho los minutos que me tocan jugar. Ojalá podamos brindarles más victorias y coronar con lo que todos queremos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8