DIM metió presión a Nacional: derrotó a Pereira y se acercó a los ocho

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Deportivo Pereira, por la fecha 13 en la Liga BetPlay II-2022. Tras 12 días de inactividad, el poderoso volvió a la competencia y se impuso en el estadio Ditaires de Itagüí sobre un equipo risaraldense que no tuvo su mejor noche. Los goles del rojo fueron anotados por Andrés Cadavid de tiro penal y el uruguayo Javier Méndez. Pereira descontó sobre el final a través de Leonardo Castro.

Al minuto de juego Medellín mostraba un juego asociativo sobre el arco visitante, el conjunto rojo tenía mucho impetu y al minuto 3 recibió Andrés Ricaurte la primera amonestación del partido.



Sobre el minuto 10, una supuesta mano de Jhon Palacios fue reclamada por todo el Medellín, pero el juez central Edilson Ariza de Santander decidió continuar con las acciones.



Medellín seguía metido en el partido, dominando la pelota y atacando por bandas. Pereira no se metía en el trámite del juego, no lograba profundizar el ataque cuando recuperaba la esférica. Al minuto 15, Jímer Fory fue amonestado en el Pereira.



Al 30, un remate de larga distancia de Leonardo Castro, exigió al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien salvó al local.



Sobre el minuto 34 una incursión dentro del área por izquierda derivó en mano dentro del area del zaguero Carlos Ramírez, que el árbitro Ariza no dudó en sancionar el penal. Dos minutos después, Andrés Cadavid tomó la pelota y con un fuerte cobro al lado izquierdo, abrió el marcador para el Medellín, quienes estaban haciendo mejor las cosas para marcar diferencia en el partido.



Sobre el final, un centro para Luciano Pons, el delantero argentino no pudo conectar el remate, luego que bajara la pelota en el corazón del área. El primer tiempo terminó con dominio en el DIM, sobre un Pereira carente de ideas y fluidez de juego.



En la etapa complementaria, Deportivo Pereira hizo dos cambios, ingresaron Brayan León y Juan Pablo Zuluaga en lugar de José Sinisterra y Yéiler Goez. Sobre el minuto 5, Pereira presionó y poco se llevaba el empate



Los ánimos se habían calentado, Pereira se metió en el partido, mientras controlaba la pelota y arrinconaba a los locales. Adrián Arregui fue amonestado y se perderá el próximo partido contra Envigado.



Al 17, Pereira hizo dos cambios, entraron Dubán Palacio y Leíder Berrío en lugar de Jímer Fory y Maicol Medina. Tres minutos después, Pereira tuvo una nueva llegada a través de Jhonny Vásquez, con un remate de media distancia que exigió a Andrés Mosquera Marmolejo.



Sobre el minuto 24, salió en Medellín Luciano Pons e ingresó Christian Marrugo. El partido se puso de ida y vuelta, Pereira con más ganas que precisión, mientras que Medellín recuperaba y salía en contraataque. Al 29, Leonardo Castro nuevamente exigió a Marmolejo con un potente remate desde el sector derecho.



Al 33, en Medellín hicieron otro cambio, ingresó Daniel Torres en lugar de Felipe Pardo. Mientras que en Pereira, ingresó Yilmar Velásquez en lugar de Jhonny Vásquez.



Al 39, Javier Méndez anotó el segundo para Medellín tras un tiro libre cobrado desde el sector izquierdo del campo, el uruguayo llegó para empujar la pelota al fondo de la red y anotar su primer gol en el fútbol colombiano.



Con ese resultado, Independiente Medellín se estaba metiendo parcialmente a los ocho, con 19 puntos y una diferencia de dos goles a favor, ganándole la posición al Pereira y con un partido menos. Sin embargo, Leonardo Castro aplicó la ley del ex y descontó para el conjunto risaraldense, volviéndolo a meter entre los clasificados y sacando al poderoso.



Un último cambio hizo Medellín con el ingreso de Miguel Monsalve y la salida de Diber Cambindo. El juvenil reaparece en cancha tras un mes por fuera por una lesión de hombro.



Al final, Medellín logró ganar con lo justo y se mete en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita a Envigado Fútbol Club, mientras que Deportivo Pereira visita en Ibagué al Deportes Tolima.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8