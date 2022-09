David González: 'Es una victoria valiosa para poder clasificar'

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Deportivo Pereira, por la fecha 13 en la Liga BetPlay II-2022, David González técnico del poderoso resaltó el buen presente del equipo y confía que sigan marcando diferencia para lograr el objetivo de la clasificación.



"Tuvimos un tiempo relativamente largo, con respecto a otros juegos, para preparar el partido. Sabíamos de las virtudes del Pereira, especialmente en la zona defensiva y cuando juega de visita, esa línea de cinco que se hace difícil romper. Por algunos momentos se logró y en este tipo de partidos, el balón parado terminó marcando una gran diferencia. En el segundo tiempo, un poco por virtud del rival y por alguna pérdida de balón de nosotros, les dimos un poco de aire, pero sin mucho peligro. Es una victoria demasiado valiosa para estar peleando por entrar, nos termina de dar un envión de confianza de los juegos que habíamos ganado previamente, estamos muy contentos por eso", detalló González.



Además, "meter todas las nueve fechas en un paquete no fue bueno, no es justo, tuvimos partidos muy buenos y a lo mejor el resultado fue injusto. Después de perder en Barranquilla entramos en ese espacio de que nos encontramos y ahora la diferencia ha sido trabajar, que los jugadores se hayan acostumbrado a un estilo. Luego de ganar el clásico, la confianza de los jugadores y lo que han mostrado en los partidos es de admirar. Ahora, de aquí en adelante solo queda seguir mejorando y que sigamos en esa curva ascendente".



Pensando en lo que viene, este domingo contra Envigado, el estratega remarcó que "hay una gran ventaja cuando se tiene un partido tan pronto y es haber ganado, en lo mental y lo anímico el equipo está a tope y en lo que se pueda hacer en una sesión es algo corto, ajustar con el plan del partido. Distinto es cuando se tiene un partido a los tres días y no se obtiene el resultado. Ahora teniendo la confianza, esperamos proponer un plan de partido y ojalá conseguir un buen resultado en Envigado".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8