Águilas metió presión en el descenso: victoria contra Unión Magdalena

Águilas Doradas le dio una mano importante a Cortuluá y Patriotas, en la lucha apretada por el descenso. Unión Magdalena no tuvo suerte y perdió contra los antioqueños, con doblete de Marco Pérez. Pese a la ventaja en la tabla de la categoría, los samarios siguen en la pelea por no volver a los últimos lugares.



Las primeras acciones del partido fueron para los locales, donde Marco Pérez tuvo la más clara al minuto 7, con la acción previa de Salazar, eludiendo al portero visitante y dejando al delantero solo para anotar. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de lugar, que luego se confirmó con el VAR.



El desarrollo de partido no fue el mejor para Unión, no encontraba los espacios en ataque, para igualar el marcador. Pérez volvió a probar para los locales al minuto 26. Fue hasta el minuto 31 que los visitantes probaron, con un remate de Chávez, al minuto 31, que pasó cerca del arco antioqueño.



Al inicio del segundo tiempo, ocurrió una acción similar para Águilas. Al minuto 48 le anularon otro tanto a Marco Pérez, sin necesidad de revisar el VAR, se ratificó la acción. La recompensa para los locales llegó al minuto 51, con Pérez como protagonista, con un remate en el centro del área. La revisión del VAR ratificó el tanto.



Unión Magdalena buscó despertar y acortar distancia, pues no solo piensan en los ocho, sino en lo que será el remate de la lucha del descenso. Hinojosa tomó las riendas de su equipo, pero el cerco defensivo montado por Leonel Álvarez no dejó prosperar al 10 samario.



Al minuto 77’ llegó el tanto que ratificó el buen partido de Águilas. Centro de costad de Oliveros, para que Marco Pérez anotara el segundo gol, en un buen movimiento de cara a la portería visitante.



Con la victoria, Águilas alcanzó las 22 unidades, quedando en la cuarta casilla. Por su parte, Unión Magdalena sigue como escolta de Millonarios, con 24 puntos, pero, con la mira en evitar perder la categoría. Los antioqueños visitarán a Jaguares en la próxima jornada, los samarios, contra Santa Fe.