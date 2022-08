Felipe Pardo, reparte el tiempo entre el conocimiento y el fútbol

Deportivo Independiente Medellín buscará un buen resultado, este viernes cuando reciba a La Equidad, por la sexta fecha en la Liga II-2022. Felipe Pardo habló sobre el momento del equipo y su distinción como entrenador obtenido días atrás.



“En lo grupal y en lo personal se va tomando el ritmo, la idea es seguir por la misma tónica. Este viernes enfrentaremos a un gran rival y esperemos sacar un buen resultado”, remarcó Pardo.

En cuanto al logro académico, Felipe indicó que “estoy contento porque me vengo preparando desde hace algunos meses, adelantándome a esa oportunidad de continuar en el fútbol, todavía me queda tiempo como futbolista, pero nunca es tarde para aprender. Cuando estuve en México quería estudiar, prepararme, comencé con la licencia B y A, para entrenar a chicos de 5 a 20 años y que puedan formarse para la categoría profesional, más adelante buscaré la licencia Pro de Conmebol”.



Además, “todo va aportando a mi juego, hay que prepararse para la vida, uno no sabe que pueda pasar más adelante, pero como a mí me gusta el fútbol, vi una buena oportunidad para estudiar, aprender y compartir con el juego”.



Finalmente, Felipe comentó que “el fútbol va avanzando mucho, la idea que tiene el cuerpo técnico es muy importante, muy del estilo europeo y eso también lo he visto en las clases. Ahora tuve la experiencia de dirigir un equipo sub 17, me fue muy bien y me motivó para saber que estoy hecho para estos retos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8